Land will Maßregelvollzug stärken

Im kommenden Jahr will die grün-schwarze Landesregierung 182 Millionen Euro in den Maßregelvollzug in Baden-Württemberg investieren. Das berichten die "Heilbronner Stimme" und der "Südkurier" unter Berufung auf eine Antwort von Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) auf eine SPD-Anfrage. Laut Lucha hat das Land 2017 noch ein Budget von 113,7 Millionen Euro für den Maßregelvollzug bereitgestellt. 2020 seien es schon 159,5 Millionen Euro gewesen. 2021 plane man mit 164,6 Millionen, 2022 sollen es bereits 182 Millionen sein. Das Geld soll in neue Räumlichkeiten sowie zusätzliches Personal investiert werden. Bis Ende 2023 sollen durch Neubauten in Calw und Wiesloch 100 neue Plätze hinzukommen. Hintergrund ist der Platzmangel in den landesweit acht Maßregelvollzugseinrichtungen.