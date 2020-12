Produkte zu Hause bestellen und im Laden abholen? Einzelhändler hatten angesichts des Corona-Lockdowns ab Mittwoch auf eine Ausnahme gedrängt. Doch von der Landesregierung gibt es einen Korb.

Die Landesregierung sieht die Abhol-Angebote im Handel kritisch. "Abholmöglichkeiten jenseits der Gastronomie wären kontraproduktiv", sagte ein Regierungssprecher am Montag. "Dann stehen die Leute wieder in den Straßen vor den Läden." Jetzt gelte es, Kontakte radikal zu reduzieren. Das sei der Geist des Bund-Länder-Beschlusses vom Sonntag. Je weniger Kontakte desto weniger könne auch das Virus wüten. "Je mehr Ausnahmen wir machen, desto länger brauchen wir, bis die Infektionszahlen deutlich runter sind, desto länger dauert das Elend des Lockdowns, desto länger müssen die Geschäfte geschlossen bleiben."

Nach SWR-Informationen gibt es allerdings noch keine endgültige Entscheidung. Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium will sich anders als das Staatsministerium noch für eine Ausnahme für Einzelhändler einsetzen.

Noch nicht alle Details geklärt

Einzelhändler in Baden-Württemberg hatten mit Blick auf den harten Corona-Lockdown ab Mittwoch zumindest auf ein paar kleine Ausnahmen gehofft. "Wir gehen fest davon aus, dass wir 'Click+Collect' haben können", hatte die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes, Sabine Hagmann, am Montag gesagt. 'Click+Collect' bedeutet, dass Kunden etwas online bestellen und dann im Geschäft abholen können.

Bund und Länder hatten sich am Wochenende darauf verständigt, dass Geschäfte von Mittwoch an geschlossen bleiben müssen. Es gibt allerdings Ausnahmen für bestimmte Branchen: Speisen und Getränke dürfen beispielsweise weiterhin zwischen 5 und 20 Uhr abgeholt werden. Außerdem bleiben Lieferdienste erlaubt. Am Montag waren auch noch nicht alle Details endgültig geklärt.

Einkaufen wird ab Mittwoch deutlich schwieriger (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Seeger/dpa (Symbolbild)

Einzelhandel rechnet im Lockdown mit extremen Umsatzverlusten

Für die Wirtschaft ist der erneute Lockdown ein herber Schlag. Der Handelsverband Baden-Württemberg etwa rechnet mit Umsatzverlusten in Höhe von bis zu drei Milliarden Euro. Den Angaben nach seien etwa 20.000 Betriebe und 250.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg von den Schließungen betroffen. "99 Prozent dieser Unternehmen sind kleine und mittelständische Unternehmen", hieß es weiter. Die Stimmung unter den Händlern sei "furchtbar verzweifelt", Kompensationszahlungen der Regierung "unterirdisch". Ein Ausgleich der Fixkosten reiche nicht aus, weil nun der wichtigste Teil des Weihnachtsgeschäfts wegfalle, sagte Gabriele Calmbach-Hatz, Vorstandsmitglied der Karlsruher Händlervereinigung City-Initiative, dem SWR.

Der Handelsverband verwies weiterhin darauf, dass viele Händler in den vergangenen Monaten entsprechende Angebote unter Einhaltung aller Hygienemaßgaben entwickelt hätten, die sie nun auch nutzen sollten. Fraglich sei auch, welche Regeln zum Beispiel für den Elektrohandel gelten sollten - ob etwa schon bestellte Waschmaschinen noch geliefert und angeschlossen werden dürften.

Sie habe Verständnis, dass die Politik wenig Erfahrung im Umgang mit einer Pandemie habe und im Zweifel zügig handeln müsse, so Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann. Aber wochenlang hätten Politiker einen Lockdown quasi ausgeschlossen. Die Schäden, die jetzt entstehen könnten, bedeuten aus ihrer Sicht für manche Händler das Aus.

Kein großer Ansturm bis zur Schließung erwartet

Natürlich hoffe und setze man nun darauf, bis zur Schließung am Mittwoch noch einmal gute Geschäfte zu machen. "Wir rechnen nicht mit einem riesengroßen Ansturm", so Hagmann. In den kleineren Städten sei der Handel schon am vergangenen Wochenende nicht zufrieden gewesen. Gerade in den großen Städten gehe man aber schon davon aus, dass noch einmal viele Kunden ihre Einkäufe erledigten.

Nach Angaben der City-Initiative Stuttgart etwa waren am Montagmittag im Durchschnitt etwas mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs als sonst einem solchen Tag. Voller war es auch in Heilbronn.

Bereits am Samstag war von den seit diesem Tag geltenden Ausgangsbeschränkungen in vielen Innenstädten Baden-Württembergs nichts zu sehen. In Stuttgart waren die Fußgängerzonen rappelvoll.

Viele Kunden werden jetzt online shoppen und sich Waren schicken lassen, schätzt der Einzelhandelsverband. (Archiv) Imago imago images / localpic

Teilweise wichen die Kunden direkt auf Internetangebote aus. Händler in der Region Karlsruhe zum Beispiel verzeichneten am Montag einen sprunghaften Anstieg des Online-Geschäfts. Der Verlust durch den Lockdown könne dadurch aber nur zu einem Teil ausgeglichen werden.