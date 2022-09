per Mail teilen

Die Folgen des Ukraine-Kriegs könnten die Regierungskoalition im Land vor Probleme stellen. Am Freitag haben Grüne und CDU ihre Pläne für den Herbst vorgestellt.

In ihren Herbstklausuren haben die Fraktionen von Grünen und CDU ihre politischen Schwerpunkte für die kommenden Monate festgezurrt. Energiekrise und die Pandemie dürften die Koalition vor große Herausforderungen stellen. Am Freitag haben die beiden Regierungsfraktionen in Stuttgart ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert.

BW-Grüne für Waffenlieferungen an die Ukraine

Die Grünen hatten in Berlin unter anderem mit Außenministerin Annalena Baerbock über den Ukraine-Krieg und die weiteren Folgen für Deutschland diskutiert.

Während die 58 Landtagsabgeordneten Unterstützung für den Kurs der Ampelkoalition signalisierten, weiter hochmoderne Waffen an die Ukraine zu liefern, blieb unklar, ob Baden-Württemberg im Bundesrat dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung zustimmen wird. Der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Andreas Schwarz, sagte, es gebe noch offene Fragen.

Er begrüße die Ankündigung der Ampelkoalition, den Ländern 1,5 Milliarden Euro für eine Nachfolgeregelung des 9-Euro-Tickets zu geben, sagte Schwarz. Die entscheidende Frage für ihn ist demnach aber, ob die Summe nur einmalig an die Länder ausgezahlt wird oder ob es auch in kommenden Jahren Geld zur Finanzierung des Schienenverkehrs gibt.

CDU-Fraktion für Wasserstoff-Ausbau, gegen Gender-Regeln

Der Koalitionspartner CDU zog den Nordschwarzwald der großen Hauptstadt vor und tagte in Freudenstadt. Dabei beschloss die CDU ein Eckpunktepapier zur klimaneutralen Produktion in Baden-Württemberg und forderte darin deutlich mehr Investitionen im Energiebereich.

Mit dem Aufbau einer landesweiten Wasserstoff-Infrastruktur könne der Wirtschaftsstandort gestärkt und gleichzeitig die Klimaziele erreicht werden, so CDU-Fraktionschef Manuel Hagel. Dazu gehöre auch die Einlagerung von Treibhausgasen, die etwa bei der Produktion von Zement freiwerden. Er forderte von der Landesregierung Gespräche mit EU und Bund über den Anschluss Baden-Württembergs an eine Röhre zu den CO2-Speicherstätten in der Nordsee vor Norwegen.

Das neue Klimaschutzgesetz, dem die Fraktion auf ihrer Klausur in Freudenstadt zugestimmt hat, bezeichnete Hagel als wichtigstes Vorhaben in dieser Legislaturperiode. Es sieht ab 2023 eine Photovoltaikpflicht auf allen Landesgebäuden vor. Darüber hinaus sprach sich die CDU-Fraktion gegen Gender-Regeln in Schulen und Landesbehörden aus.