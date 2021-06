Die Entscheidung der Uefa, keine Regenbogenfarben-Beleuchtung beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in München zuzulassen, hat vielerorts Unmut hervorgerufen - und Gegenreaktionen.

Nach dem Verbot der Regenbogenbeleuchtung an der Münchner EM-Arena wollen auch zahlreiche Kommunen und gesellschaftliche Institutionen in Baden-Württemberg Farbe bekennen - und Zeichen für Solidarität setzen. Zum Beispiel soll die SAP Arena in Mannheim am Mittwoch von 21 bis 3 Uhr in den Regenbogenfarben erleuchtet werden, teilten die Betreiber mit. Auch das dortige Nationaltheater beteiligt sich an der Solidaritäts-Aktion zum EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn. Damit wolle man ein Zeichen gegen die homophobe Politik Ungarns zu Ausdruck bringen, hieß es.

Auch das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises tritt für Vielfalt in der Gesellschaft ein und zeigt Flagge. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Landesregierung lässt bunte Fahne wehen

Auch vor dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg oder dem Freiburger Rathaus hängen bereits Fahnen gegen Diskriminierung, in Ulm wird eine Brücke angestrahlt. In Reutlingen soll die Stadthalle angestrahlt werden, in Mannheim das Nationaltheater. Auf Geheiß von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird die Regenbogenfahne auf dem Neuen Schloss in Stuttgart gehisst.

Hintergrund ist die Debatte über die Regenbogenfarben, die als Symbol gegen Homophobie und für gesellschaftliche Vielfalt stehen. In diesen Farben wollte die Stadt München die Allianz Arena beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn erstrahlen lassen. Die Uefa hat das abgelehnt. Die Regenbogenfarben werden dabei auch als Symbol gegen die ungarische Politik verstanden. In der vergangenen Woche hat das Parlament ein Gesetz gebilligt, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränken. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Orban.

Solidarität kommt auch vom VfB Stuttgart, allerdings nur in den sozialen Medien. Aus technischen Gründen sei es nicht möglich die Mercedes-Benz-Arena zu illuminieren, heißt es. Ebenso wenig in Heidenheim beim FCH und im Carl-Benz-Stadion beim SV Mannheim: Man habe sich aber bereits schon oft zu diesem Thema positioniert, teilten beide Vereine mit. Auch in Sinsheim wird es im Stadion keine bunte Beleuchtung geben können. "Wir haben leider nicht die Technik, das kurzfristig umsetzen zu können", teilte der Verein mit. Aber auch hier, wie in anderen Orten, würden die Social-Media-Kanäle bespielt, hieß es.

Reaktionen aus der Politik

Unterstützung für gesellschaftliche Vielfalt kommt auch aus Reihen der Politik. Neben Göppingens OB Alexander Maier (Grüne) hat sich auch der ehemalige grüne OB von Stuttgart, Fritz Kuhn, mit dem Post "Die Uefa farblos wie immer" geäußert. Auch die SPD-Abgeordnete des Enzkreises, Katja Mast, tritt auf Twitter für Vielfalt und gegen Intoleranz ein:

Übrigens: #Regenbogenfarben und für was sie stehen sollten niemals eine Provokation sein, sondern eine Selbstverständlichkeit. Solange das nicht gilt, sind wir nicht am Ziel.

Kritik an den geplanten Regenbogenfarben für das Münchner Stadion kommt von der AfD. Malte Kaufmann, auf dem siebten Platz der Landesliste der AfD Baden-Württemberg für den kommenden Bundestagswahlkampf aus dem Rhein-Neckar-Kreis, will den Regenbogen als Demütigung Ungarns verstanden wissen:

Was für eine unverschämte Idee, die Münchner Arena in #Regenbogenfarben erleuchten zu lassen - um #Ungarn zu demütigen!

Für Mittwochabend hat der CSD in Stuttgart eine Protestaktion vor der ungarischen Botschaft angekündigt. Währenddessen geht die Stadt Stuttgart in der Debatte um die umstrittene und von der Uefa nicht genehmigte Regenbogen-Beleuchtung des Münchner Stadions auf Distanz zur bayerischen Landeshauptstadt. "Die Uefa will mit der EM "Brücken bilden, Ausrichter vereinen"", ließ der Stuttgart Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) am Mittwoch über Twitter verbreiten. "Es ist daher besser, die ungarische Nationalmannschaft nicht mit einer Regenbogen-Botschaft zu empfangen", hieß es. Die Stadt werde am Christopher-Street-Day im Juli eine solche Botschaft an die ungarische Regierung senden, kündigte ein Sprecher des Rathauses an.