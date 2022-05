Regen, Gewitter und Hagel in Baden-Württemberg erwartet

In Baden-Württemberg ist in dieser Woche mit Unwettern zu rechnen. Am Dienstagnachmittag etwa schlugen in Stuttgart bereits Blitze ein.

In den nächsten Tagen ist in Baden-Württemberg mit Schauern und Gewittern sowie auch mit Hagel zu rechnen. Am Dienstag begann der Tag vielerorts noch heiter, teilweise sogar sonnig, doch am Nachmittag kam es zu Schauen und örtlichen Gewittern. Ähnlich soll es am Mittwoch weitergehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei wiederholt auftretenden Gewittern könne es lokal auch zu Unwettergefahren kommen. Außerdem sei mit starken und stürmischen Böen bis zu 60 Stundenkilometern zu rechnen. Auch in anderen Bundesländern, wie in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen hat der DWD vor Unwettern gewarnt. Blitzeinschläge im Großraum Stuttgart Auf Twitter haben mehrere Benutzer am Dienstagnachmittag bereits von Blitzeinschlägen und lautem Donner berichtet. Der Wetterdienst "Kachelmannwetter" bestätigte auf Twitter, dass in Stuttgart-Degerloch ein Blitz eingeschlagen ist. Kachelmannwetter bestätigt einen Blitzeinschlag in Degerloch. Ein Twitter-User hat vom Stuttgarter Fernsehturm Bilder der Gewitterwolken über Stuttgart veröffentlicht: Ein Nutzer hat Fotos vom Stuttgarter Fernsehturm getwittert.