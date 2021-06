Der Ansturm auf die Badeseen war am Wochenende riesig. Auch unter der Woche soll es bis zu 35 Grad warm werden. Unter welchen Bedingungen kann man sich jetzt eine Abkühlung holen?

Freibäder und Badeseen in Baden-Württemberg dürfen öffnen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis fünf Tage in Folge unter 100 liegt. Das ist momentan in allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg der Fall. In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 entfällt die Testpflicht für den Besuch im Freibad. Trotz Lockerungen bleiben in Baden-Württemberg die Grundregeln bestehen, dazu gehört ein Abstandsgebot von 1,5 Metern.

Vorher anmelden ist Pflicht

Wer ins Freibad oder an den See will, muss sich auf jeden Fall vorher anmelden. Eintrittskarten können in der Regel online oder telefonisch bestellt werden. Denn pro Besucher müssen 20 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Es gibt also pro Tag nur eine bestimmte Anzahl an Tickets, das sich an der Größe des Schwimmbades orientiert.

Badegäste müssen außerdem ihre persönlichen Kontaktdaten hinterlassen, um bei Bedarf eine Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können.

DLRG und Wasserwacht warnen vor Selbstüberschätzung

Da die Bäder im Lockdown geschlossen waren, hatten viele Kinder nicht die Möglichkeit schwimmen zu lernen. Laut Alfons Sailer, Sprecher der Kreiswasserwacht Neu-Ulm, sollten aber auch die Erwachsenen aufpassen. Sie haben zwar das Schwimmen nicht verlernt, aber eine lange Strecke zu schwimmen ist dann eben doch anstrengend. Der DLRG warnt auch davor, betrunken oder berauscht ins Wasser zu gehen, da dies lebensgefährlich sein kann.

Freizeitbad Aquadrom in Hockenheim öffnet wieder

Als eines der ersten Freizeitbäder in Baden-Württemberg öffnet am Montag das Aquadrom in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) wieder. Gäste müssen allerdings die genauen Zeiträume vorher buchen, brauchen zum Eintritt einen QR-Code. Den können sie sich entweder Online oder an speziellen Vorverkaufstagen direkt beim Aquadrom holen.

Obwohl die Inzidenz im Landkreis unter 35 liegt, müssen Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein, da der Aquadrom als Allwetterbad mit einem Innen- und Außenbereich gilt.