Rechte, rassistische und antisemitische Gewalt: 68 Fälle im vergangenen Jahr

Opferberatungsstellen haben in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr weniger rechte Gewalttaten erfasst als in Ostdeutschland und Berlin. 0,61 Angriffe pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land vermeldete der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt am Dienstag in einer Mitteilung. Das sind 68 Angriffe im Jahr 2021. In den untersuchten neun Bundesländern habe es insgesamt 1.391 Fälle rechtsextremistisch motivierter Angriffe gegeben. Dominantes Tatmotiv sei Rassismus. Die Beratungsstellen stellen laut dem Verband außerdem eine "gravierende Untererfassung rechter Gewalt durch Strafverfolgungsbehörden fest", beispielsweise zeige sich dies bei Gewalttaten von Teilen der Coronaleugner-Bewegung. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) machte die Corona-Verschwörungs-Szene für einen Anstieg antisemitischer Delikte verantwortlich.