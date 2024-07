Rechnungshof: Hier kann BW Steuergelder einsparen

per Mail teilen

Die Prüfer am Rechnungshof Baden-Württemberg haben am Montag ihren Jahresbericht vorgestellt. Darin setzen sie sich mit der Haushaltspolitik der Landesregierung auseinander und führen Projekte auf, die nicht rentabel sind oder sogar wirtschaftlich eine Fehlentscheidung. In der Denkschrift 2024 gehen die Prüfer unter anderem auf die Themen Digitalisierung der Verwaltung und Maßnahmen für den Klimaschutz ein.