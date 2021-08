per Mail teilen

Der Nachtragshaushalt der Landesregierung von Baden-Württemberg verstößt nach Ansicht des Rechnungshofs möglicherweise gegen die Verfassung. Im vergangenen Jahr hat das Land ein Plus von mehr als drei Milliarden Euro erwirtschaftet. Trotzdem will die grün-schwarze Koalition wegen der Corona-Krise neue Schulden in Höhe von 940 Millionen Euro machen. Der Rechnungshof hat Zweifel daran, ob das verfassungsmäßig ist. Er ist der Auffassung, dass die Landesregierung den Überschuss nutzen muss, statt gegen die Schuldenbremse zu verstoßen.