Was erwarten Betriebe in BW von der neuen Regierung?

Nach der Bundestagswahl stehen die Koalitionsverhandlungen an - und deren Ergebnisse erwartet natürlich auch die Wirtschaft mit Spannung. Der Chef eines mittelständischen Betriebs in Baden-Württemberg erzählt, was er sich von der neuen Regierung erwartet.

Sendung am Mo. , 27.9.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW