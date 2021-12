Nach der Demonstration von Corona-Leugnern am Sonntagabend in Reutlingen befürchtet der Verfassungsschutz eine zunehmende Radikalisierung in der Szene. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung eingeleitet. Bei einem weiteren Demozug am Montagabend soll verstärkt auf die Einhaltung von Maskenpflicht und Alkoholverbot geachtet werden - beide Maßnahmen hatte die Stadt nach den Ausschreitungen vom Sonntag verfügt.