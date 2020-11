Wie der Schulbetrieb trotz Corona am Laufen gehalten wird

Realschule in Überlingen

Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob es richtig ist, dass die Schulen weiterhin offen bleiben. Während klare Ansagen von Seiten der Politik noch fehlen, versuchen Schulleiter und Schülleiterinnen wie Karin Broszat an der Realschule in Überlingen (Bodenseekreis) den Betrieb am Laufen zu halten.