Nach der Thüringen-Wahl fordern mehrere Politiker in Baden-Württemberg Neuwahlen, darunter Innenminister Strobl und Kultusministerin Eisenmann. Auch FDP-Politiker Rülke ist dafür. Anders sieht das dagegen AfD-Chef Gögel.

Dauer 3:07 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Strobl: "Wir haben und hatten eine klare Haltung" Hat die CDU durch die gemeinsame Wahl mit der AfD in Thüringen an Glaubwürdigkeit verloren? Für Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Vize Thomas Strobl ist klar: "Es gibt keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD". Video herunterladen (7,5 MB | MP4)

Thomas Kemmerich (FDP) sei 25 Stunden zu spät zurückgetreten, sagte Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Vize Thomas Strobl am Donnerstagabend im SWR. Damit habe der FDP-Politiker der Demokratie und vor allem seiner Partei einen Schaden zugefügt. Für Strobl ist klar: "Was in Thüringen passiert ist, ist ein Fehler."

Strobl: Weiterhin keine Zusammenarbeit mit der AfD

Auf die Frage, welche Rolle die CDU dabei spiele, antwortete der Minister: Die klare Haltung gegenüber der AfD habe sich nicht verändert. "Es gibt keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD."

"Mit einer Partei, in der Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus zuhause sind, die in Teilen durch unsere Verfassungsschutzbehörden beobachtet wird, gibt es für christliche Demokraten keine Art der Zusammenarbeit, keine Kooperation." Thomas Strobl (CDU), Innenminister Baden-Württemberg

Strobl betonte: "Das gilt selbstverständlich auch mit Blick auf die nächste Landtagswahl."

Baden-Württembergs Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021, Susanne Eisenmann, ist "fassungslos" darüber, was im Thüringer Landtag passiert ist. "Es muss jetzt umgehend Neuwahlen geben - auch mit Unterstützung der CDU-Landtagsfraktion in Erfurt", erklärte Eisenmann am Donnerstag. Es dürfe keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken geben. Der Rücktritt von Ministerpräsident Kemmerich sei die einzig richtige Entscheidung.

CDU in Thüringen lehnt Neuwahlen ab

Die CDU im thüringischen Landtag hatte nach der Ankündigung Kemmerichs verlauten lassen, dass sie Neuwahlen ablehne. "Es darf in Thüringen weder Stillstand geben, noch sind Neuwahlen eine Antwort auf die entstandene Situation", hieß es in einer Erklärung. "Auch angesichts der Tatsache, dass wir uns ein besseres Wahlergebnis der CDU Thüringen gewünscht hätten, sind wir davon überzeugt, dass man Bürgerinnen und Bürger nicht so lange an die Wahlurnen bitten sollte, bis das Ergebnis passt."

Dauer 2:40 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Thüringen und die Auswirkungen in Baden-Württemberg Am Mittwoch hatte erstmals in Deutschland die AfD in Thüringen einem Ministerpräsidenten ins Amt verholfen. Das sorgte für große Empörung - auch hier in Baden-Württemberg. Video herunterladen (6,4 MB | MP4)

Baden-Württembergs FDP für Neuwahlen - AfD dagegen

Es sei notwendig, den Weg für Neuwahlen in Thüringen frei zu machen, sagte Baden-Württembergs FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke dem SWR am Donnerstag. Aus heutiger Sicht hätte der Thüringer FDP-Politiker Kemmerich die Wahl zum Ministerpräsidenten nicht annehmen sollen. Immerhin habe er den Fehler innerhalb von 24 Stunden korrigiert, so Rülke.

Baden-Württembergs AfD-Chef Bernd Gögel sieht in Neuwahlen nicht die beste demokratische Lösung. Die Menschen hätten abgestimmt - jetzt sei die Aufgabe der Parlamentarier eine Regierung zu bilden. In Thüringen werde die AfD um Parteichef Björn Höcke von der jetzigen Situation aber profitieren, meint Gögel. Der AfD hier in den westlichen Bundesländern sei es aber nicht zuträglich, wenn es zu viel Höcke-Geschrei gebe.

Historische Vorgänge in Thüringen

Am Mittwoch hatte erstmals in Deutschland die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt verholfen. Der FDP-Politiker Kemmerich setzte sich in Thüringen völlig überraschend gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch. Dabei erhielt er sowohl Stimmen der CDU als auch der AfD von Landesparteichef Björn Höcke.