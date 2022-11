per Mail teilen

Ein neues und weitreichendes Entlastungspaket ist da. Weil das Geld zur Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und des ÖPNV aber nicht ausreiche, kommt aus BW scharfe Kritik von Städten und Kommunen.

Städte und Kommunen in Baden-Württemberg sind enttäuscht vom Entlastungspaket, auf das sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt haben. Gerade die Zusagen für die Übernahme von Kosten bei der Flüchtlingsunterbringung reichen ihnen nicht aus. Doch auch mit Blick auf die Finanzierung des 49-Euro-Tickets, das künftig als monatliches Deutschlandticket für das bundesweite Fahren im Nah- und Regionalverkehr geplant ist, gibt es erhebliche Bedenken.

Enttäuschung beim Gemeindetag BW

Aus kommunaler Sicht seien die Zusagen des Bundes bei der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung enttäuschend, so der Präsident des Gemeindetages, Steffen Jäger, in seiner ersten Einschätzung. Die tatsächlichen Kosten könnten durch die bisher gemachten Zusagen nicht gedeckt werden.

Bund und Länder haben sich am 2. November auf weitere Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen geeinigt. Darum geht es:

Landkreistag will Übernahme aller Kosten einfordern

Ähnliche Kritik kommt vom Landkreistag. Präsident Jürgen Walter kündigte an, beim Land die vollen tatsächlichen Kosten einzufordern. Er monierte, die Länder hätten sich mit Finanzzusagen des Bundes zufriedengegeben, die meilenweit von dem entfernt seien, was sie selbst für erforderlich hielten. "Dies war nur deshalb möglich, weil die Hauptbetroffenen, die Kommunen, nicht mit am Verhandlungstisch saßen", sagte Walter.

Derweil beschäftigt Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) vor allem die Finanzierung des 49-Euro-Tickets. Er sorge sich, "dass die Kommunen und damit letztlich auch die Fahrgäste die Verlierer des Finanzierungskompromisses von Bund und Ländern sein könnten", teilte er mit.

Mit den jährlich einkalkulierten drei Milliarden Euro könnten zwar Mindereinnahmen der Verkehrsunternehmen ausgeglichen werden. Das Geld reiche aber nicht, um das Angebot zum Erreichen der Klimaziele zu verbessern und die Infrastruktur zu erneuern, so der Stuttgarter OB.

Laut Stuttgarter OB fehlen elf Milliarden Euro

Bundesweit werde, so Nopper, mit einem ungedeckten Finanzbedarf von jährlich elf Milliarden Euro gerechnet. In Stuttgart werde das jährliche Defizit der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) von bisher rund 20 Millionen Euro auf über 150 Millionen Euro pro Jahr steigen, prognostiziert der OB, der auch SSB-Aufsichtsratsvorsitzender ist.

"Derartige Defizite können die Kommunen, selbst finanzstarke Städte wie Stuttgart, dauerhaft nicht alleine stemmen. Deswegen brauchen wir für die ÖPNV-Offensive der nächsten Jahre zwingend mehr Bund/Länder-Mittel."

Auch Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) teilt die Bedenken bei den Finanzierungsfragen. "Das wird alles andere als einfach. Wir werden sowohl bei der Unterbringung von Geflüchteten als auch beim öffentlichen Nahverkehr mit deutlich weniger Geld als notwendig aus Berlin klarkommen müssen", sagte er.

Finanzministerium: Lücke von vielen 100 Millionen Euro

Nach Angaben des Finanzministeriums bleibt ein Großteil der stark gestiegenen Kosten am Land und den Kommunen hängen. Für dieses und das kommende Jahr gebe es vom Bund noch mal knapp 200 Millionen Euro für die Flüchtlingsunterbringung. Alleine die Kommunen kalkulierten aber mit mehr als 900 Millionen Euro und das Land rechnet überschlägig für Erstaufnahme, Bildung und Integration zusätzlich mit mehr als 500 Millionen Euro Kosten. Für Flüchtlinge, die nicht aus der Ukraine stammten, flössen nächstes Jahr gerade noch 84 Millionen Euro vom Bund.