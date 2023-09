per Mail teilen

Die BW-Grünen haben in der aktuellen Sonntagsfrage weiter an Zustimmung verloren. Ministerpräsident Kretschmann hat eine Erklärung für die schlechter werdenden Umfragewerte.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat das Abrutschen der Grünen im aktuellen BW-Trend mit der Verunsicherung der Menschen erklärt. Viele hätten in der Krise Angst davor, ihren Wohlstand zu verlieren. Die Grünen seien sich der Sorgen bewusst und würden sie ernst nehmen, beteuerte Kretschmann. Er versprach, seine Partei werde Antworten darauf finden.

BW-Trend: CDU zieht davon - AfD nur noch knapp hinter Grünen

Die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des SWR und der "Stuttgarter Zeitung" (StZ) liegt die CDU in der Sonntagsfrage erstmals seit langer Zeit wieder weit vor den Grünen. Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CDU auf 29 Prozent, die Grünen auf nur noch 22 Prozent. Das ist ihr niedrigster Wert seit fast neun Jahren.

CDU-Landeschef Strobl optimistisch

Der scheidende CDU-Landeschef Thomas Strobl sagte mit Blick auf die Umfrageergebnisse, seine Partei könne zuversichtlich in die Kommunal- und Europawahl im nächsten Jahr gehen. Der Landesinnenminister und stellvertretende Ministerpräsident gab am Montag bekannt, auf einem Parteitag im November nicht mehr als CDU-Chef in Baden-Württemberg zu kandidieren. Als Nachfolger wurde CDU-Landtagsfraktionschef Manuel Hagel benannt.

Die AfD hat ihren bis dato höchsten Umfragewert vom Juli nochmal um einen Prozentpunkt auf 20 Prozent steigern können. Aus Sicht von AfD-Fraktionschef Anton Baron liege das Hoch der AfD an dem ständigen Streit in der Ampel in Berlin. Außerdem profitiere seine Partei davon, dass die Politik "das Problem der ungesteuerten Zuwanderung" nicht angehe.