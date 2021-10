BW-Trend: SPD sieht sich bestätigt - Grüne geben sich gelassen

per Mail teilen

Die Reaktionen von Opposition und Regierungsparteien auf den BW-Trend sind unterschiedlich ausgefallen. In der Umfrage legten SPD und FDP zu, Grüne und CDU verloren. Die Union verweist auf einen Bundestrend.

Sieben Monate nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg können SPD und FDP stark zulegen, Grüne und CDU müssen deutliche Verluste hinnehmen. Entsprechend unterschiedlich fielen die Reaktionen von Opposition und Regierungsparteien auf die repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks und der "Stuttgarter Zeitung" aus. Laut den Grünen-Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand zeigt die Umfrage, dass Wählerinnen und Wähler weiter den Grünen das größte Vertrauen entgegenbrächten. "Es ist nicht verwunderlich, dass so kurz nach der Bundestagswahl auch die aktuellen Umfragezahlen für Baden-Württemberg durch die Ereignisse im Bund beeinflusst sind", erklärten sie. Die Grünen erzielten in der Sonntagsfrage 27 Prozent und bleiben mit deutlichem Abstand stärkste Partei.

CDU: Rekordtief eine Folge des Bundestrends

Für die CDU im Land ist die Umfrage ein weiterer historischer Tiefschlag: nur noch 17 Prozent Zustimmung, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Damit sinkt die einstige Volkspartei erstmalig unter 20 Prozent. CDU-Generalsekretärin Isabell Huber führt das Rekordtief auf den Bundestrend zurück. Die Union gebe im Bund kein gutes Bild ab, was sich auf alle politischen Ebenen auswirke.

SPD und FDP zufrieden

Als Gewinner kann sich dagegen die SPD bezeichnen. Im Vergleich zur Landtagswahl würde sie ihr Ergebnis fast verdoppeln, käme auf 20 Prozent und würde sich damit sogar auf Platz zwei vor die CDU schieben. Das liege auch am bundesweiten Aufschwung seiner Partei, so Fraktionschef Andreas Stoch. Die Zahlen zeigten zudem, dass die Kritik an der grün-schwarzen Landesregierung zunehme. Er bezeichnete Grün-Schwarz im Land als rückwärtsgewandtes Politikmodell - im Gegensatz zur Ampel. Die Verluste für die Grünen seien die Quittung.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hält Grün-Schwarz ebenfalls für abgestraft. Seine Partei kann 4,5 Punkte zulegen und kommt im BW-Trend auf 15 Prozent. Die Oppositionsarbeit der Liberalen überzeuge offensichtlich - im Gegensatz zu der der CDU.

Die AfD erhält 9 Prozent und sieht sich dadurch bestätigt. Die Grünen betrieben totalitäre Angstpolitik. Für AfD-Fraktionschef Bernd Gögel spiegelt das Umfrageergebnis den Trend seit der Bundestagswahl wider.

Mehrheit für ein Tempolimit

Thematisch überrascht hat bei der Umfrage vor allem ein Ergebnis: Klima und Umweltschutz stehen hoch im Kurs bei den Befragten. Mit 60 Prozent spricht sich zum ersten Mal die Mehrheit für ein Tempolimit auf Autobahnen aus. FDP-Fraktionschef Rülke widerspricht, ein Tempolimit auf Autobahnen bringe für den Klimaschutz überhaupt nichts.

Für die SPD und Fraktionschef Stoch ist das Ergebnis pro Tempolimit dagegen eine gute Nachricht. Er schließe daraus, dass es in manchen gesellschaftlichen Debatten auch einen Lernprozess in der Gesellschaft gebe.

Ob beim Umsetzen des ambitionierten Klimaschutzgesetzes im Land die Wählerinnen und Wähler immer noch an Bord sind, werden dann wohl künftige BW-Trends zeigen.