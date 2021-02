per Mail teilen

7 Prozentpunkte Vorsprung haben die Grünen in Baden-Württemberg laut aktueller Umfrage auf die CDU. Die reagiert eher trotzig - und die SPD sieht schon eine grün-rote Landesregierung in Reichweite.

Gut fünf Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen ihren Vorsprung auf die CDU ausbauen können. Dies geht aus der aktuellen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von SWR und "Stuttgarter Zeitung" hervor. Trotz 34 Prozent für die Grünen (-1 Prozentpunkt im Vergleich zu Dezember 2020) warnt der Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Andreas Schwarz, die Landtagswahl für entschieden zu halten. Man müsse jetzt auf dem Teppich bleiben, auch wenn der fliege. Auch die Grünen-Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand warnen vor Übermut. "Wir freuen uns über den starken Rückhalt und die große Zustimmung für uns Grüne in Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann führt Baden-Württemberg mit dem Blick für das Ganze durch die Corona-Krise."

Der BW-Trend ist eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der "Stuttgarter Zeitung" (StZ). Das Berliner Meinungsforschungsinstitut hat dafür im Zeitraum vom 29. Januar bis 2. Februar 2021 1.000 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg telefonisch befragt.

CDU: Komplette Aufmerksamkeit liegt auf Corona

"Mit 27 Prozent sind wir natürlich nicht zufrieden." So reagierte CDU-Generalsekretär Manuel Hagel auf das Ergebnis für seine Partei (-3 Prozentpunkte). Umfragen seien aber Umfragen und keine Wahlergebnisse. Wer bei Umfagen Zweiter sei, müsse immer das Ziel haben, Erster werden zu wollen. Die "komplette Aufmerksamkeit" der CDU liege auf der Lösung der Herausforderungen durch Corona. Umfragewerte seien dabei "nebensächlich". Mit Susanne Eisenmann habe die CDU eine Spitzenkandidatin "mit großer Leidenschaft und mit hohem Engagement".

SPD: Grün-Rot in Reichweite

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hält den Kampf um Platz eins für entschieden, der Vorsprung der Grünen sei uneinholbar. Jetzt komme es darauf an, mit wem Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die Grünen regieren wollten. Die SPD liegt bei 11 Prozent (+1 Prozentpunkt) - Stoch hält einen Regierungswechsel für gut möglich.

"Eine neue grün-rote Landesregierung ist in Reichweite." Andreas Stoch, Vorsitzender SPD Baden-Württemberg

FDP fühlt sich in Kurs bestätigt

Auch die FDP kann zulegen: Mit 2 Punkten mehr kommt sie auf 9 Prozent. Für Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke ein Indiz dafür, dass die Wähler die FDP in der Landesregierung haben möchten. Er ist sich sicher: "Ein Regierungswechsel in Baden-Württemberg ist nur mit der FDP möglich." FDP-Landeschef Michael Theurer erklärte den Corona-Kurs seiner Partei zum Erfolgsfaktor: "Wir fühlen uns in unserem Kurs bestätigt, eine klare Öffnungsperspektive für Wirtschaft und Gesellschaft zu fordern."

AfD will sich noch "kräftig steigern"

Die AfD kommt in der Umfrage auf 10 Prozent (-1). Fraktionschef Bernd Gögel macht dafür die Diskussion um eine Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz verantwortlich. Parteisprecher Markus Frohnmaier erklärte, trotz der massiven lockdownbedingten Einschränkungen des Wahlkampfes sei man sehr optimistisch, dass man sich in den nächsten Wochen noch kräftig steigern werde. Schließlich sei die AfD die "einzige Anti-Lockdown-Partei", die sich für die Interessen der Menschen einsetze.

Linke reagieren enttäuscht

Sahra Mirow, Spitzenkandidatin der Linken in Baden-Württemberg, zeigte sich angesichts des Umfragewerts von 3 Prozent enttäuscht. Das Potenzial liege mindestens doppelt so hoch. Das zeigten die Bundestagswahlen, bei denen man in Baden-Württemberg immer 6 bis 7 Prozent der Stimmen erhalte.