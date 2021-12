"Existenzbedrohung": Wirtschaft wegen schärferer Corona-Regeln besorgt

2G in Restaurants, Kinos, Theatern und Teilen des Einzelhandels: Bund und Länder verschärfen die Corona-Regeln deutlich. In Baden-Württemberg fallen die Reaktionen gemischt aus.

Der Druck auf Ungeimpfte steigt. Um das starke Corona-Infektionsgeschehen einzudämmen, haben sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am Donnerstag darauf geeinigt, die Corona-Regeln zu verschärfen. Zutritt zu weiten Teilen des öffentlichen Lebens sollen demnach nur noch Geimpfte und Genesene erhalten. Davon betroffen sind Restaurants, Kinos oder auch Theater. Auch in vielen Läden soll Menschen ohne Immunität der Zutritt verwehrt bleiben - ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel. Schärfere Regeln für Baden-Württemberg hatte die Landesregierung bereits am Dienstag angekündigt. Im Land stoßen die Regelverschärfungen auf ein geteiltes Echo.

So sehen die Beschlüsse konkret aus:

Städte: Regeln schwierig zu kontrollieren

Es sei grundsätzlich positiv, dass versucht werde, Geimpften noch einen gewissen Spielraum zu lassen, sagte die Geschäftsführerin des Städtetags Baden-Württemberg, Gudrun Heute-Bluhm, dem SWR. Die neuen Regelungen seien nachvollziehbar. Für Städte, Gemeinden und Kreise werde es aber hart, sie zu kontrollieren.

Betriebe schlagen wegen Corona-Regeln Alarm

Dass die Beschränkungen nochmal verschärfte werden, hat nach Einschätzung der Wirtschaft in Baden-Württemberg schwerwiegende Folgen für Betriebe. Schließungen von Weihnachtsmärkten, Bars und Clubs etwa, wie sie von der baden-württembergischen Landesregierung bereits vor den Beschlüssen im Bund angekündigt worden waren, werden "vielfach an die Existenzbedrohung gehen". Das sagte der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK), Wolfgang Grenke, am Donnerstag in Stuttgart. Regelungen wie 2G- oder 2G Plus träfen viele Betriebe im Land bereits hart, sagte Grenke.

Der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Bernd Gögel, warnte dagegen, die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz würden das Land in eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe führen.

Überall in Deutschland sind die Corona-Zahlen in den letzten Wochen gestiegen. Baden-Württemberg war besonders stark betroffen.

Böller-Verbot an Silvester

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) haben sich die Landeschefinnen und -chefs sowie die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr wahrscheinlicher Nachfolger Olaf Scholz (SPD) auch darauf verständigt, private Treffen zu beschränken, wenn Personen ohne Immunität teilnehmen. Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum, an denen nicht geimpfte und nicht genesene Menschen teilnehmen, sind dem Beschluss zufolge auf den eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes zu beschränken. Kinder bis zum Ende des 14. Lebensjahres sind hiervon ausgenommen. Auch sollen Clubs und Diskotheken bei hohen Infektionszahlen geschlossen werden. Auch in diesem Jahr soll der Verkauf von Böllern und Feuerwerk verboten sein.

Landesregierung Baden-Württemberg will noch weiter gehen

Die Landesregierung Baden-Württemberg will die Entscheidungen der MPK mit einer neuen Verordnung ab Samstag umsetzen. Bereits jetzt sind die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde zu großen Teilen in Baden-Württemberg in Kraft, wie das Staatsministerium in Stuttgart mitteilte. Aufgrund der besonders prekären Lage im Land werde die Landesregierung in einigen Bereichen noch weiter gehen. So sollen unter anderem Weihnachtsmärkte geschlossen werden sowie Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen aufgrund der hohen Infektionslage im Land deutlich stärker eingeschränkt werden.

Kretschmann: "Verschärfte Maßnahmen notwendig"

Man habe in Baden-Württemberg bereits weitgehende Maßnahmen getroffen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einer Mitteilung. "Dennoch macht die sich zuspitzende Lage auf den Intensivstationen, das weiter sehr hohe Infektionsgeschehen im Land und die neue Virusvariante verschärfte Maßnahmen notwendig", so Kretschmann. Man müsse Kontakte wieder radikal reduzieren - um die Welle vor Weihnachten nun abzuflachen.

Die Landesregierung Baden-Württemberg ist wegen der Lage auf den Intensivstationen im Land besorgt.

Politologe: Corona-Pandemie erfordert "Handeln und klare Worte"

Frank Brettschneider, Politikwissenschaftler an der Universität Hohenheim, meint, es brauche in der Corona-Pandemie mehr Handeln und klare Worte von der Politik. In der Bevölkerung herrsche Frustration, weil die Menschen schon weiter gewesen seien, als Politikerinnen und Politiker, sagte Brettschneider im SWR. Man habe zu lange auf das "Prinzip Hoffnung" gesetzt.