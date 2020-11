Viel eindeutiger können Reaktionen kaum sein: Von Empörung bis hin zu Propaganda-Vorwürfen - so bewerten Politiker und Medienwissenschaftler Trumps Vorgehen nach der US-Wahl. Dieses könne schlimme Folgen haben.

So zeigte sich der baden-württembergische Innennminister und CDU-Bundesvize Thomas Strobl empört angesichts der Zitterpartie bei der US-Präsidentschaftswahl. "Vieles, was wir in der vergangenen Nacht und am heutigen Morgen aus den USA hören, klingt für unsere Ohren schrill und unglaublich", erklärte Strobl.

"Entkernt die Seele Amerikas"

"Ein amtierender Präsident, der die weitere Auszählung der Stimmen einfach stoppen lassen will - das ist ungeheuerlich. Das entwürdigt die amerikanische Demokratie, das entkernt die Werte unserer westlichen Welt, das entkernt die Seele Amerikas", so der CDU-Politiker.

US-Präsident Donald Trump hatte sich am Mittwochmorgen noch während der laufenden Stimmauszählung der US-Wahl ohne Belege zum Sieger erklärt. Angesichts der Verzögerung bei einem Wahlergebnis hatte Trump von "Betrug" gesprochen und angekündigt, vor das Oberste US-Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen.

"Mentalität eines Diktators"

Der Kommunikationswissenschaftler und Professor an der Universität Tübingen, Bernhard Pörksen, bezeichnete Trumps Vorhaben als "Propagandamethode des Präsidenten in Reinkultur". "Es geht darum, durch das schlichte Meinen und das Behaupten Wunschwirklichkeiten und letztlich Fakten zu schaffen, sich noch vor der Auszählung als Sieger zu inthronisieren", sagte Pörksen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Online). Hier offenbare sich die Mentalität eines Diktators, nicht die eines demokratischen Politikers.

Trumps Äußerungen wertete Pörksen als Zeichen für die Erosion der Demokratie in den USA. "Denn hier wird in den Deutungskämpfen unter Echtzeitbedingungen, die selbst zur ungesunden Überhitzung des Kommunikationsklimas beitragen, die Legitimität einer demokratischen Wahl selbst attackiert", betonte er. Und dies mache der Amtsinhaber, "der die Spaltung und nicht die Einigung der Gesellschaft als politisches Geschäftsmodell entdeckt hat".

Nur der Machtwille im Vordergrund

Trumps Ankündigungen seien ein Beleg für dessen unbedingten Willen zur Macht. Ein knappes Wahlergebnis bedeute empirisch betrachtet, "dass das Regieren für den künftigen Präsidenten, die Kompromiss-Suche und das Herstellen von Konsens unendlich viel schwieriger wird", erklärte Pörksen weiter. "Und es bedeutet, normativ gesehen, dass es eigentlich die Aufgabe des künftigen Präsidenten wäre, zu entpolarisieren und das Verbindende und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken."

Forderung nach mehr europäischer Souveränität

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, sieht einen möglichen Wahlsieg Trumps mit großer Sorge. "Wir müssen uns klarmachen, dass die letzten vier Jahre für die amerikanische Demokratie eine schwere Belastung waren", sagte der frühere SPD-Landesvorsitzende im SWR.

Falls weitere Trump-Jahre folgen sollten, hätte dies weitere Auswirkungen auf die Strahlkraft der USA. "Denn der Leuchtturm der Demokratie ist ins Wanken geraten", so Schmid. Nach Einschätzung des SPD-Politikers hat Europa die letzten vier Jahre genutzt, um sich unabhängiger von den USA zu machen. Diese Entwicklung müsse weitergeführt werden. "Egal, wie die Wahl ausgeht, wir sollten die europäische Souveränität stärken, vor unserer Tür für mehr Sicherheit sorgen und uns nicht nur auf die USA verlassen."