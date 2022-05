Curevac: Landesregierung hofft auf Weiterentwicklung des Corona-Vakzins

per Mail teilen

Die schlechten Ergebnisse des Impfstoffs Curevac aus Tübingen sorgten für gemischte Reaktionen bei Forschung, Wirtschaft und Politik. Die Landesregierung bedauert das Ergebnis.

Einer Zwischenanalyse zufolge habe der Corona-Impfstoffkandidat Curevac die statistischen Ziele verfehlt. Das teilte das Tübinger Biotech-Unternehmen am Mittwochabend mit. Er habe eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" erzielen können und damit nicht die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien erreicht. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus.

Deutlichkeit der Ergebnisse überrascht Studienleiter von Curevac

Der Tübingen Tropenmediziner und Studienleiter Peter Kremsner zeigte sich sichtlich enttäuscht über die Ergebnisse zur Wirksamkeit. Ihre Deutlichkeit hätten ihn schon überrascht, sagte er am Donnerstag im SWR. Jetzt gehe es darum zu prüfen, was die Ursachen dafür seien. Einen möglichen Grund sieht der Studienleiter in der geringen Dosierung des Impfstoffs. Für weniger wahrscheinlich hält er die Erklärung mit den vielen Virusvarianten, an die man die Studie immer wieder anpassen musste. "Die anderen mRNA-Impstoffe wirken auch super gegen die britische Variante. Und das ist nicht der Fall beim Curevac-Impfstoff."

Sozialministerium: Auswirkungen der Curevac-Ergebnisse bleiben abzuwarten

Das Sozialministerium Baden-Württemberg äußerte am Donnerstag in einem schriftlichen Statement sein Bedauern, dass die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien noch nicht erreicht werden konnten - "auch weil es sich um ein baden-württembergisches Unternehmen handelt". Dennoch verwies das Sozialministerium darauf, dass die Folgen dieser Studiendaten noch abzuwarten seien. Noch sei unklar, wie sie sich auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken würden. Die Entscheidung liege letztendlich bei der EU-Kommission, die sich an der wissenschaftlichen Prüfung der vorliegenden Studiendaten durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA und deren Empfehlung orientiert.

"Unser Ziel ist es aber weiterhin, im Verlauf des Sommers jedem Impfberechtigten ein Impfangebot machen zu können."

Curevac-Investor Hopp: "Glaube felsenfest an das Unternehmen"

Curevac-Investor Dietmar Hopp glaubt nach eigener Aussage weiter an das Unternehmen. "Ich bin zuversichtlich, dass Curevac erfolgreich sein wird", sagte er der Heidelberger "Rhein-Neckar-Zeitung" (Freitagsausgabe). Dem Portal merkur.de sagte Hopp, er bleibe "auf alle Fälle als Investor erhalten." Und er fügte hinzu: "Ich glaube felsenfest an das Unternehmen."

Der Bund hält ebenfalls an seiner Beteiligung an Curevac fest, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag erklärte. Der Bund war im vergangenen Jahr über die Aufbaubank KfW mit 300 Millionen Euro bei Curevac eingestiegen und hält laut KfW damit einen Anteil von 16 Prozent.

Landeswissenschaftsministerin Bauer: "Am Ende wird hoffentlich alles gut"

Auch Baden-Würtembergs Wissenschaftministerin Theresia Bauer (Grüne) geht davon aus, dass das Tübinger Unternehmen und dass Curevac seinen Impfstoff bis zur Zulassung durch die Europäische Arneimittelagentur EMA weiterentwickeln werde. Dem SWR sagte Bauer, für die Entwicklung eines Impfsoffes müssten hohe Hürden übersprungen werden. Das diene aber zu unserer aller Sicherheit. Man müsse die Probleme jetzt hinnehmen, so die Wissenschaftsministerin. "Hoffentlich werde Curevac diese Hürde in einer weiteren Bearbeitung seines Produktes nehmen."

"Ich habe keine Zweifel daran, dass Curevac daran arbeiten wird, diese Hürde zu nehmen. Und all die Instanzen, die mit schauen und mit sicherstellen, dass ein Impfstoff nur zugelassen wird, wenn er sicher ist, werden wirken. Am Ende wird hoffentlich alles gut."

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer enttäuscht über die Ergebnisse

Der Rückschlag des Biotech-Unternehmens hat nach Darstellung von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) keine Auswirkungen auf den Standort. Vorstandschef Franz-Werner Haas habe ihm in einem Telefonat versichert, dass das Unternehmen an geplanten Investitionen festhalte, sagte der Politiker am Donnerstag.

Palmer selbst zeigte sich dennoch enttäuscht über das Ergebnis. Seiner Ansicht nach belege aber die Studie, dass die Technologie von Curevac funktioniere. Außerdem könne es noch sein, dass der Impfstoff doch zugelassen würde und er verweist zuversichtlich auf die nächste Generation, die bereits in Entwicklung ist.

Negative Ergebnisse haben keine Auswirkung auf die bundesweite Impfkampagne

Das Bundesgesundheitsministerium hat sich nach den negativen Studienergebnissen für den Impfstoff des Herstellers Curevac gelassen gezeigt. "Eine Auswirkung auf das Tempo unserer Impfkampagne hat diese

Mitteilung nicht", erklärte das Ministerium in Berlin am Donnerstag. Zu den vorläufigen Studienergebnissen hat das Ministerium keinen Kommentar abgegeben.

Auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sieht trotz der Probleme bei der Markteinführung des Corona-Impfstoffkandidaten Curevac keine Engpässe auf Deutschland für das geplante Impfangebot zukommen. Es bleibe bei dem Versprechen eines Impfangebots an alle Bürger bis Ende September und es sei auch viel Impfstoff für nötige Auffrischungen bestellt worden, sagte Braun dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Wir haben viel bestellt und fördern den Aufbau von Produktionskapazitäten für mRNA-Impfstoffe und -produkte in Milliardengrößenordnungen."

Bund rechnet nicht mehr mit Lieferungen durch Curevac

Die Bundesregierung hatte den Curevac-Impfstoff ursprünglich in der Impfkampagne eingeplant. Nach den damaligen Lieferprognosen erwartete das Gesundheitsressort im März für das gesamte Jahr 323,7 Millionen Impfdosen. Davon sollten 24,5 Millionen von Curevac kommen. Fürs zweite Quartal war mit 1,4 Millionen Curevac-Dosen gerechnet worden. Aktuell rechnet das Bundesgesundheitsministerium ausweislich seiner im Internet veröffentlichten Listen nicht mehr mit Lieferungen durch Curevac.

EMA: Vorerst keine Folgen für Zulassungsverfahren von Curevac

Die schlechten Zwischenergebnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffes von Curevac haben vorerst keine Folgen für das Prüfverfahren bei der Europäischen Arzneimittelbehörde. Es gebe keine harte Mindestgrenze bei der Wirksamkeit, erklärte die EMA am Donnerstag in Amsterdam. Vor einer Bewertung müssten alle Ergebnisse vorliegen.