Baden-Württemberg reagiert auf die steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen: Ab Montag gilt im Land die Pandemiestufe 3. Während Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Ernst der Lage klar machen möchte, kommt aus der Opposition Kritik.

Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen in Baden-Württemberg hat die Landesregierung am Samstag die dritte Pandemiestufe in Baden-Württemberg angekündigt. Diese soll ab Montag landesweit gelten. Die Pandemiestufe 3 bedeutet den Eintritt in die "kritische Phase". Die beginnt insbesondere dann, wenn die landesweite Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche die Grenze von 35 überschreitet. Das ist in Baden-Württemberg seit vergangenem Donnerstag der Fall. Am Samstag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 42,9. Am stärksten betroffen ist der Stadtkreis Heilbronn mit einem Wert von 82,9.

Kretschmann spricht von "Alarmstufe rot"

Angesichts der aktuellen Entwicklungen appellierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an die Bevölkerung, unnötige Reisen und Kontakte zu vermeiden. Das sei "das Gebot der Stunde, damit nicht alles aus dem Ruder läuft", so Kretschmann am Samstag in Stuttgart. Man könne anhand der Grafiken erkennen, dass immer mehr Regionen in Baden-Württemberg die kritischen Werte überschreiten. "Stündlich kommen welche dazu, so dass wir in Bälde ein rotes Gebiet sein werden. Dies zeigt: Es ist eben Alarmstufe rot", bilanzierte der Grünen-Politiker weiter.

"Es wird immer röter": Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigt auf der Baden-Württemberg-Karte die aktuelle Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz des Landes SWR

Der Opposition im baden-württembergischen Landtag reichen die jetzt verkündeten Maßnahmen nicht aus. Der Vorsitzende der baden-württembergischen SPD, Andreas Stoch aus Heidenheim, hat die Landesregierung in der Corona-Lage zu einem zügigen Handeln aufgerufen. Stoch kritisierte im SWR-Interview, dass die grün-schwarze Regierung bislang die höchste Corona-Warnstufe lediglich angekündigt habe, diese aber erst ab Montag umgesetzt werde.

Es zähle jeder Tag, wiederholte Stoch die Worte von Bundeskanzlerin Merkel (CDU). Die Regierung um Ministerpräsident Kretschmann müsse "schleunigst ihre Hausaufgaben machen" und die neuen Verordnungen bis Montag fertigstellen. Mit der Verschärfung der Maßnahmen sei man "auf dem richtigen Weg". Stoch sagte außerdem, dass das Bewusstsein für den Ernst der Lage bei vielen Menschen nicht da sei.

FDP-Landeschef: Haben Zeit vergeudet

Auch der Landeschef der FDP, Michael Theurer, hat Bund und Ländern vorgeworfen, wertvolle Zeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie vergeudet zu haben. Die Verantwortlichen hätten seit April Zeit für einheitliche Regelungen gehabt, sagte Theurer am Samstag in Friedrichshafen. "Wo ist das einheitliche Reiserückkehrer-Management, wo ist die ganzheitliche Teststrategie, wo sind die Push-Nachrichten, wo die Menschen nach Testergebnissen benachrichtigt werden?" Stattdessen kehre man immer noch zu den Instrumenten des 19. Jahrhunderts zurück wie Stift, Papier und Quarantäne. So eine Politik müsse gestoppt werden.

Am Sonntag sollen, neben den bereits verkündeten Schritten, weitere Maßnahmen erarbeitet und bekannt gegeben werden. Ab Montag solle jeder genau wissen, was erlaubt ist und was nicht, so Kretschmann. Er wandte sich an die Bevölkerung, trotzdem bereits dieses Wochenende Kontakte zu reduzieren.

Wenn diese Einschränkungen über sieben bis zehn Tage nicht wirkten, werde man die Maßnahmen verschärfen und etwa die Treffen im öffentlichen Raum drastisch einschränken, sagte der Grünen-Politiker. "Das muss jedem klar sein: Wenn das nicht geht, dann werden wir zum Schluss sehr viel härter Maßnahmen ergreifen müssen, die dann auch tiefer ins Arbeitsleben eingreifen."