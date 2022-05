Strobl sieht Ermittlungen gegen sich als Teil des Rechtsstaats

BW-Innenminister Strobl steht wegen der Ermittlungen gegen ihn unter Druck. Er selbst sieht sie als Teil des Rechtsstaats. Von der Opposition kommt weiter Gegenwind.

Für Baden-Württembergs Innenminister Strobl gehen die Ermitllungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn "völlig in Ordnung" - so sagte es der 62-Jährige in einer Videobotschaft anlässlich des Bezirksparteitags der CDU-Nordwürttemberg am Samstag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Das sei der Rechtsstaat, für den er lebe und arbeite. Für ihn sei Politik auch eine Sache der Haltung. Er stehe für maximale Transparenz. Strobl hatte am Freitagabend seine Teilnahme an dem Parteitag kurzfristig abgesagt.

Gegen Strobl ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der Weitergabe eines Anwaltschreibens an einen Journalisten. Am Freitagabend wurden deshalb auch Räume des Innenministeriums durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Das Schreiben steht im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den ranghöchsten Polizeibeamten im Land wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung.

Unterstützung durch CDU-Parteikollegen

Verschiedene CDU-Politiker stärkten bei dem Bezirksparteitreffen in Waiblingen dem angeschlagenen Innenminister am Samstag den Rücken. So sagte der Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger aus Ludwigsburg: "Er ist unsere Nummer Eins in der Landesregierung. Er ist ein sehr guter Innenminister." Bei der Digitalisierung könne Strobl sehr viele Erfolge verbuchen. Bilger sagte weiter, er hoffe, dass die Ermittlungen schnell abgeschlossen werden könnten und wieder andere Dinge im Vordergrund stünden.

Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger empfahl Geduld. Der CDU-Politiker sagte am Rande des Bezirksparteitags: "Es ist kein komplexer Wirtschaftsfall." Er erwarte - ohne Drängeln zu wollen - in vier bis sechs Wochen ein Ergebnis der Ermittlungen. Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Chefs der Regierungsfraktionen von Grünen und CDU, Andreas Schwarz und Manuel Hagel, sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Strobl den Rücken gestärkt hätten.

FDP stellt Strafanzeige gegen Strobl

Die FDP-Fraktion im baden-württembergischen Landtag stellte inzwischen Strafanzeige gegen Innenminister Thomas Strobl wegen Geheimnisverrats in der Affäre um mutmaßliche sexuelle Belästigung durch den ranghöchsten Polizeibeamten im Land. Strobl stehe im Verdacht, mit der Weitergabe eines Schreibens des Anwalts des Beamten an die Presse Dienstgeheimnisse verraten zu haben, heißt es in der Anzeige. Sie wurde von FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke auch im Namen seiner Fraktion bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart eingereicht und liegt dem SWR vor. Zudem halten die Liberalen dem CDU-Politiker vor, frühere Vorermittlungen in der Sache unterbunden zu haben. Damit stehe der Verdacht der Strafvereitelung im Amt im Raum. Darüber hinaus habe Strobl gegen den Datenschutz verstoßen, so die FDP.

SPD pocht auf Entlassung Strobls

SPD-Landeschef Andreas Stoch forderte wegen der Affäre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse erneut die Entlassung des Ministers. Wenn ein Innenminister, der auch Verfassungsminister sei, nicht wisse, was er darf und was er nicht darf, sei er für sein Amt nicht geeignet, sagte Stoch am Samstag bei einem kleinen SPD-Parteitag in Stuttgart. "Einen solchen Minister kann sich das Land Baden-Württemberg nicht leisten." Weiter sagte Stoch: "Handeln Sie endlich, Herr Kretschmann, entlassen sie diesen Minister." Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dürfe sich nicht damit zufrieden geben, dass Strobl ihm versichere, es sei alles in Ordnung.

Strobl gab Dokumente aus einem Disziplinarverfahren weiter

Seit Mittwoch ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Innenminister Strobl wegen der Weitergabe des Schreibens an einen Journalisten. Am Freitag durchsuchte die Anklagebehörde das Ministerium und stellte Unterlagen sicher. Hintergrund sind Ermittlungen gegen den ranghöchsten Polizeibeamten in Baden-Württemberg wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Der Mann soll eine Hauptkommissarin in einem Videochat mit seinen Vorstellungen sexueller Praktiken belästigt haben. Weil Strobl ein Schreiben des Anwalts des beschuldigten Beamten an einen Journalisten weitergegeben hat, wird nun auch gegen ihn ermittelt. Der Minister hatte am Mittwoch erklärt, er selbst habe das Schreiben lanciert, um "maximale Transparenz" zu zeigen.

Der Reporter wird verdächtigt, aus amtlichen Dokumenten des laufenden Verfahrens gegen den Polizisten zitiert zu haben. Strobl wiederum soll ihn dazu angestiftet haben. Die Anklagebehörde teilte am Freitagabend mit, die Staatsanwaltschaft Stuttgart habe aufgrund einer Durchsuchungsanordnung des Amtsgerichts im Innenministerium Beweismittel sichergestellt. Es gehe um den Verdacht verbotener Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen.