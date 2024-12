Reaktionen auf den BW-Trend

per Mail teilen

Die vorgezogene Bundestagswahl wird nach der Vertrauensfrage von

Bundeskanzler Scholz voraussichtlich am 23. Februar stattfinden. Während im Bund also ein kurzer und heftiger Wahlkampf ansteht, wird es in Baden-Württemberg einen besonders langen Wahlkampf geben. Denn die nächste Landtagswahl findet dann ein Jahr später, im Frühjahr 2026 statt.