Der Rücktritt seiner Parteikollegin hat den baden-württembergischen SPD-Vorsitzenden Andreas Stoch überrascht. Dennoch respektiert und bedauert er die Entscheidung von Andrea Nahles - der Druck auf sie sei jeden Tag gestiegen.

Dauer 00:36 min Andreas Stoch im Gespräch mit dem SWR Der Rücktritt seiner Parteikollegin hat den baden-württembergischen SPD-Vorsitzenden Andreas Stoch überrascht. Dennoch respektiert und bedauert er die Entscheidung von Andrea Nahles.

Die Partei- und Fraktionschefin der SPD, Andrea Nahles, hat am Sonntag ihren Rücktrit angekündigt. Der baden-württembergische SPD-Vorsitzende Andreas Stoch bedauert und respektiert die Entscheidung seiner Parteikollegin. Der persönliche Druck auf Nahles sei mit jedem Tag weiter gestiegen. Gleichzeitig sei er zumindest zum jetzigen Zeitpunkt überrascht, teilte Stoch am Sonntag in Stuttgart mit. "Viele Probleme der SPD sind nicht erst in der Amtszeit von Andrea Nahles entstanden." Entscheidend sei doch: "Wir haben in der SPD bundesweit bislang keinen Plan B - weder inhaltlich noch programmatisch noch personell", sagte Stoch.

"Es geht hier um den Fortbestand der deutschen Sozialdemokratie." Andreas Stoch, Vorsitzender der baden-württembergischen SPD

Stoch: Man brauche einen kühlen Kopf und heiße Herzen

Jetzt müssen sich nach Überzeugung des Landeschefs alle zusammenreißen und in den kommenden Tagen in Verantwortung gegenüber der Partei und den Mitgliedern miteinander diskutieren und handeln. "Und zwar mit kühlem Kopf und heißem Herzen. Es geht hier um den Fortbestand der deutschen Sozialdemokratie."

Nahles fehlte der Rückhalt

Nahles schrieb am Sonntag an alle SPD-Mitglieder: "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist".