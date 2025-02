Merz erklärt Union zur Siegerin

per Mail teilen

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat seine Partei zur Siegerin der Bundestagswahl 2025 erklärt. In einer ersten Rede sagte der Politiker, dass er so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung in Deutschland schaffen wolle. Gleichzeitig sprach er seinen "politischen Wettbewerbern" seinen Respekt aus.