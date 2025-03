per Mail teilen

Laut dem BW-Innenminister laufen Durchsuchungen gegen eine Einbrecherbande. Federführend ist das Polizeipräsidium Stuttgart. Parallel gibt es auch in NRW und Bayern Razzien.

Die Polizei in Baden-Württemberg ist offenbar ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Es wurden auf SWR-Nachfrage bei der Polizei unter anderem Gebäude im Kreis Reutlingen durchsucht. BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte am Mittwoch in Stuttgart, dass ein Dutzend Durchsuchungen gegen eine "georgisch dominierte Tätergruppierung" liefen.

Auch in Bayern und NRW gibt es Durchsuchungen

Auch in Nordrhein-Westfalen und Bayern gebe es Razzien. Insgesamt seien 1.000 Polizeibeamte beteiligt. Das Polizeipräsidium Stuttgart sei federführend. Der Gruppe werde Einbrüche, Autoschieberei und Zigaretten- und Geldschmuggel vorgeworfen. Die Tatverdächtigen kämen aus verschiedenen Ländern und stellten "eine ernst zu nehmende Bedrohung dar, der wir entschieden entgegentreten", sagte der Innenminister.