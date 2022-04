Nach Großrazzia: Vier mutmaßliche militante Neonazis in Haft

Vier bei einer bundesweiten Großrazzia festgenommene mutmaßliche militante Neonazis sind in Untersuchungshaft gekommen. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, junge Männer mit rechtsextremem Gedankengut indoktriniert und zum Straßenkampf ausgebildet zu haben. Der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe setzte am Mittwoch die Haftbefehle gegen die deutschen Staatsangehörigen in Vollzug, wie der Generalbundesanwalt am Donnerstag weiter mitteilte. Der in Eisenach festgenommene Leon R. soll die rechtsextreme Kampfsportgruppe "Knockout 51" gegründet haben, die anderen sollen ebenfalls führende Positionen innehaben. Bei der bundesweiten Großrazzia gegen mutmaßliche militante Neonazi-Netzwerke waren am Mittwoch mehr als 800 Polizisten im Einsatz. In elf Bundesländern wurden insgesamt 61 Objekte durchsucht, unter anderem im Raum Freiburg und südwestlich von Offenburg. Die Bundesanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben gegen 50 mutmaßliche Rechtsextremisten.