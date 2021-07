Ein Stück Normalität in der Corona-Krise ist in Ravensburg zurück. Am Wochenende durfte in zwei Clubs ohne Maske und Abstand gefeiert werden. Die erste Bilanz fällt positiv aus.

Rene Minner ist Mitbetreiber des Ravensburger Clubs Kantine, der am vergangenen Wochenende unter der Auflage einer 40-prozentigen Auslastung geöffnet hat. SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat mit ihm über das Modellprojekt gesprochen, das wissenschaftlich von der Hochschule Ravensburg-Weingarten begleitet wird. SWR Aktuell: Wie war das Wochenende bei Ihnen im Club? Rene Minner: Das war super. Die Leute waren sehr erfreut, dass es endlich wieder losging. Ich bin entsprechend müde jetzt. Wirtschaftlich lohnt sich das nicht unbedingt, wenn die Auslastung nur bei 40 Prozent liegen darf. Warum machen Sie trotzdem mit? Es ist wichtig, wieder Präsenz zu zeigen und für die Gäste da zu sein. Wir mussten natürlich auch die Preise anpassen. Aber eine 40-prozentige Auslastung ist auf jeden Fall besser, als es vorher war: Da war nämlich eine große Null. Ist die Stimmung bei 40 Prozent Auslastung dieselbe wie sonst? Normalerweise wäre es nicht so gut. Aber da wir wieder öffnen durften, waren die Leute extrem motiviert. Die haben schon beim Betreten des Clubs gejubelt und die Türsteher in den Arm genommen. Es haben sich alle umarmt. Das ist schon anders als sonst. War es schwierig, Türsteher und Barpersonal zu finden? Wir sind ein recht großer Laden und hatten vor der Corona-Pandemie auch relativ viel Personal. Deshalb hatten wir kaum Probleme. Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir das für spätere Normal-Öffnungen wieder dementsprechend aufstocken. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie demnächst wieder ohne Beschränkungen öffnen können? Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle: die Delta-Variante zum Beispiel. Wenn die überhandnimmt und die Neuinfektionen nach der Fußball-EM wieder steigen, dann ist es wahrscheinlich passé. Der Impffortschritt ist das nächste Thema. Da müssen also ein paar Faktoren zusammenspielen, dass wir regulär wieder öffnen dürfen. Ich denke allerdings, dass ein Clubbetrieb, wie wir ihn vor der Pandemie hatten, in diesem Jahr nicht mehr möglich sein wird. Ist denn die Befürchtung da, dass sich wegen der Delta-Variante Gäste bei Ihnen im Club gegenseitig anstecken oder wird das Risiko durch die wissenschaftliche Begleitung doch eher bei null gehalten? Bei den aktuellen Zahlen ist es eher unwahrscheinlich, sich anzustecken. Die Inzidenz lag am Wochenende in Ravensburg bei 1,8. Und natürlich wurden die Besucher vor dem Club-Besuch getestet. Außerdem werden nur Tests von bestimmten Stationen anerkannt, die auch digital überprüft werden können. Von daher denken wir schon, dass das Risiko sehr gering ist, sich bei uns im Club zu infizieren.