Wie eine Auswertung des Statistisches Landesamtes am Montag zeigt, haben fast alle Stadtkreise in der ersten Hälfte des Jahres Einwohner verloren. Betroffen sind vor allem die Kreise Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart, Mannheim und Freiburg. Diese verloren jeweils mehr als tausend Einwohner. Baden-Baden ist die einzige Ausnahme, die sich über einen geringen Zuwachs freuen kann. Die Statistiker erklären den Rückgang in den Großstädten unter anderem mit Wohnungsknappheit und hohen Wohnkosten. Des Weiteren begründen die Statistiker den Rückgang mit den Corona-Beschränkungen. Insgesamt wuchs die Einwohnerzahl des Landes im ersten halben Jahr um etwa 1.600 Personen - der geringste Zuwachs der vergangenen zehn Jahre.