Museumsbundchef: Rückgabe von Raubgut ist nur der Anfang

Museen wollen bei der Aufarbeitung des kolonialen Erbes ihren Beitrag zur Wiedergutmachung leisten - doch die Rückgabe von Raubgut und Kulturobjekten kann aus Sicht des Deutschen Museumsbundes nur der Anfang sein. "Es ist gut, wenn die Kultur die Rolle eines Katalysators hat", sagte der scheidende Verbandspräsident Eckart Köhne der Deutschen Presse-Agentur. Das kulturelle Erbe sei nur ein Teilaspekt. Das eigentliche Ziel müsse über den Kulturaustausch hinaus ein globales Miteinander sein. Die Politik müsse auch ihr Engagement in Afrika und andernorts hinterfragen, zum Beispiel im Hinblick auf faire wirtschaftliche Beziehungen und das gemeinsame Problem des Klimawandels. Wie viele zweifelhafte Objekte in Museen lagern und zurückgegeben werden sollten, konnte Köhne, der auch Direktor des badischen Landesmuseums ist, nicht beziffern. Im Fall der Benin-Bronzen habe es vernünftige Lösungen gegeben. So sind in deutschen Museen rund 1.100 kunstvolle Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört. Sie stammen größtenteils von britischen Plünderungen im Jahr 1897. Ziel sei es, Objekte zurückzugeben, Kooperationen anzustoßen und den Austausch zu intensivieren.