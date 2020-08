Der 60. Geburtstag von "Jim Knopf" hat die Diskussion über Rassismus in Kinderbüchern neu entfacht. Heidrun Kämper vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim erklärt, wie Rassismus entsteht und wie ein kritischer gesellschaftlicher Umgang aussehen kann.

SWR Aktuell: Sie warnen, dass besonders Kinderbücher rassistische Vorstellungen in der Gesellschaft zementieren. Wie genau funktioniert das?

Heidrun Kämper: In sprachlicher Hinsicht funktioniert Rassismus durch die Verwendung bestimmter Stereotype. Im Fall von Rassismus sind das abwertende Stereotype. Das heißt, Menschen werden aufgrund ihrer Herkunft abwertende negative Eigenschaften zugeschrieben. Solche Zuschreibungen führen durch Wiederholungen über lange Zeiträume dazu, dass sie sich kognitiv als Konzepte festsetzen. Sprachlich transportiert werden sie über bestimmte Zuschreibungen, über bestimmte Stereotype.

Welche Bedeutung hat Sprache?

Rassismus funktioniert ganz wesentlich über Sprache - abgesehen von physischer Gewaltanwendung aus rassistischen Motiven. Aber ansonsten ist Rassismus ganz hauptsächlich ein sprachliches Phänomen.

Wie lernen Kinder Rassismus?

Insbesondere Kinder lernen Rassismus, denn niemand wird als Rassist geboren. Diese rassistischen Konzepte sind über viele Jahrhunderte entstanden. Kinder lernen die Welt durch Wissensvermittlung oder auch durch eigene Erfahrungen. Und darum geht es auch bei "Jim Knopf" oder "Pippi Langstrumpf". Was bekommen Kinder vermittelt? Unterbewusst, nicht kommentiert und als etwas Selbstverständliches? Das ist es, worum es hier geht.

Sie plädieren dafür, rassistische Stellen in alten Kinderbüchern nicht umzuschreiben, sondern zu kommentieren. Wo sehen Sie den Vorteil?

Mit einer Kommentierung - mit einer historischen Einordnung - ist auf vielerlei Weise viel mehr erreicht als durch ein reines Verbieten oder ein "Wir lassen es, wie es ist". Das sind ja die beiden Extreme, an die sich die polarisierte Diskussion zum Teil anschließt. Dabei ist weder das eine noch das andere nützlich. Wir schaffen den Rassismus nicht aus der Welt, indem wir bestimmte Bücher verbieten oder auf einen Index setzen.

Man kann Michael Ende auch ganz bestimmt nicht unterstellen, dass er Rassist war. Es war zu seiner Zeit, als "Jim Knopf" geschrieben wurde, kein Problem, das Wort "Neger" zu verwenden. Das ist es aber heute. Und indem wir Kindern das erklären und damit auch erklären, was geschehen ist – also wie Menschen mit dieser Zuschreibung diskriminiert wurden - erreichen wir mehr. So lernt das Kind auch, dass das Phänomen Rassismus eine Geschichte hat und dass dieses Phänomen nicht selbstverständlich aus der Welt ist. Mit dem Lernen einer Geschichte dieser Phänomene lernt das Kind ganz anders darüber nachzudenken. Dass wir das vermitteln, finde ich ganz wichtig.

Wäre es gerade bei beleidigenden Begriffen wie dem N-Wort nicht besser, man streicht sie ganz und kommentiert eher bei längeren Textstellen?

Ehrlich gesagt, sehe ich da keinen Unterschied. Natürlich, so ein einzelnes Wort ist schnell gestrichen und ersetzt. Aber wir werden dadurch nicht verhindern, dass es das Wort weiterhin gibt. Insofern tragen wir doch viel mehr zur Aufklärung bei, wenn wir am Beispiel einzelner Wörter und ihrer diskriminierenden Funktion den Sachverhalt Rassismus besprechen. Dasselbe gilt für komplexe Formulierungen und ganze Passagen - die müssen wir natürlich auch kommentieren. Aber ich würde da nicht bei einzelnen Wörtern einen Unterschied machen. Das Wort "Neger" ist so komplex hinsichtlich seines diskriminierendes Potentials, dass man an dem einen Wort schon ganz viel erklären kann.

Wie stellen Sie sich die Einschübe vor?

Diese müssen natürlich immer kindgerecht sein, also kein wissenschaftlicher Apparat an Fußnoten. Das können dann Pädagogen und Kinderbuchschreiber sicher besser als ich. Der Gegenstand muss so aufbereitet werden, dass ein Kind es verstehen kann, es interessant findet und daraus lernt. Diesen Aufklärungs-Aspekt halte ich für ganz besonders wichtig.

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sieht bei alten Kinderbüchern wie "Jim Knopf" kein Problem, da durch Lehrer, Erzieher und Eltern bereits eine kritische Einordnung der Geschichte mit den Kindern stattfinden würde. Halten Sie das für realistisch?

Diesen Optimismus teile ich nicht. Die Art und Weise, wie heute über Rassismus gesprochen wird, zeigt ja, dass er noch lange nicht überwunden ist, dass das N-Wort weiterhin unbedarft und unbekümmert verwendet wird. Das Thema Alltagsrassismus kommt hier auch wieder hoch. Also nein, ich glaube nicht, dass wir uns hier getrost zurücklehnen können und denken, die Eltern oder die Lehrerinnen und Lehrer werden es schon richten. Da sind wir alle gefordert.