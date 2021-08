per Mail teilen

Sollten Kindergeschichten wie beispielsweise "Jim Knopf" rückwirkend umgeschrieben werden? Trotz vielleicht umstrittener Passagen hält die baden-württembergische Kultusministerin nichts davon.

Die berühmte Abenteuergeschichte "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" feiert in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag. Das Buch von Michael Ende hat Millionen Kindern Freude bereitet - Kritiker bemängeln aber die mitunter stereotype Darstellung des kleinen afrikanischen Jungen Jim. So wird Jim in einer Passage auch als "Neger" bezeichnet.

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hält dennoch an den Kinderbüchern fest. Sie hält nichts davon, die Geschichten rückwirkend umzuschreiben. "Das sind Diskussionen, die für mich total skurril sind", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Man könne nicht im Nachhinein Dinge korrigieren, die vor 100 oder 200 Jahren entstanden seien und aus der heutigen Sicht nicht dem Zeitgeist entsprächen.

dpa Bildfunk picture alliance/Bernd Weißbrod/dpa (Archiv)

"Das sind schöne Geschichten, bei denen sich die Autoren - aus ihrer Zeit herauskommend - über gewisse Aspekte vielleicht gar keine Gedanken gemacht haben", sagt sie. Natürlich müssten bestimmte Geschichten eingeordnet werden. Aber das würden Erzieher, Lehrkräfte oder die Eltern auch tun.

Die Chefin des Stuttgarter Thienemann-Verlags sieht die Diskussion ebenfalls fehlgeleitet: "Das Buch an sich ist in seiner ganzen Ausrichtung antirassistisch“, sagte Bärbel Dorweiler über Michael Endes 1960 erschienenen Roman. Das Kinderbuch sei eine Auseinandersetzung des Autors mit dem Rassenbild der Nationalsozialisten, so Dorweiler im Gespräch mit dem SWR.

Sprachwissenschaftlerin warnt vor Zementierung rassistischer Vorstellungen

Besonders Kinderbücher könnten rassistische Vorstellungen in der Gesellschaft zementieren, warnt dagegen Heidrun Kämper vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Welche Rolle spielt die Figur des Schwarzen? Warum ist das vor 60 Jahren so aufgeschrieben worden? Wie würde man Jim Knopf heute aufschreiben? Kindern mit zehn oder zwölf Jahren könne man solche Themen bereits vermitteln, so Kämper.

Ohne eine solche Einordnung setze sich das Unterbewusstsein weiter fest, dass Menschen nicht gleichwertig seien. Die Sprachwissenschaftlerin plädiert nicht fürs Umschreiben, aber für Fußnoten, Einschübe und Kommentierungen: "Wenn wir davon ausgehen könnten, dass ein allgemeines Bewusstsein in der Gesellschaft vorhanden ist, dass ein Buch wie Jim Knopf rassistische Elemente enthält, dann könnten wir das auch Lehrern und Eltern überlassen", sagte sie. "Aber können wir leider nicht." Es werde noch dauern, bis das Thema in den Köpfen in der Breite angekommen ist.

Gewerkschaft: Lehrer werden beim Thema Rassismus allein gelassen

Das Kultusministerium lasse die Lehrer beim Thema Rassismus zu sehr allein, kritisiert die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz. Rassismus müsse insgesamt viel stärker im Unterrichtsalltag thematisiert werden - in allen Fächern. Es gebe aber keine Lehrerfortbildungen und zu wenig Begleitmaterialien in dem Bereich. Die Lehrergewerkschaft fordert ein Fach Ethik für die Grundschule, um sich mit dem Thema tiefer zu beschäftigen. Man dürfe traditionelle Kinderbücher nicht einfach aus der Schule entfernen. Man müsse sich mit ihnen auseinandersetzen.