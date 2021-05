Auf der Neckarwiese in Heidelberg haben feiernde Jugendliche und Erwachsene in der Nacht zum Montag erneut gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen. Ausschreitungen wie in der Nacht zum Sonntag gab es nicht. Die Stadt reagiert mit einem Aufenthaltsverbot, das die Polizei kontrollieren will.

Sendung am Mo , 24.5.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW