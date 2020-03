Der AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Räpple aus dem Ortenaukreis ist aus seiner Partei ausgeschlossen worden. Das hat das baden-württembergische Landesschiedsgericht der AfD in erster Instanz entschieden.

Stefan Räpple fiel in der Vergangenheit durch seine Nähe zu antisemitischen Positionen und rechtsextremen Symbolen auf. Außerdem wurden dem Landtagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Kehl (Ortenaukreis) Verstöße gegen die Parteiordnung vorgeworfen. Der AfD-Landesvorstand wollte die Entscheidung auf SWR-Anfrage noch nicht bewerten. Es gab aber Mitglieder, die Räpple schon länger loswerden wollten.

Räpple will gegen Parteiausschluss vorgehen

Räpple beschuldigte den Vorsitzenden des Landesschiedsgerichts, nicht neutral zu sein. "Dass hier kein unabhängiges Urteil herauskommt, ist ja klar." Er kündigte an, gegen seinen Parteiausschluss vorzugehen - vor dem Bundesschiedsgericht der AfD und auch vor einem ordentlichen Gericht. So lange dürfte er formal noch Mitglied seiner Partei sein.

Auch nicht mehr Teil der AfD-Fraktion?

AfD-Fraktionschef Bernd Gögel geht davon aus, dass Räpple jetzt auch nicht mehr Mitglied seiner Landtagsfraktion sein kann. Es gibt schon mehrere fraktionslose Abgeordnete aus der AfD im Landtag von Baden-Württemberg.

Der FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke forderte die AfD-Fraktion auf, Räpple auszuschließen. Er sei schon seit Langem nicht mehr zu tragen.

Räpple sorgte für historischen Eklat im Landtag

Räpple hatte immer wieder mit Provokationen für Schlagzeilen gesorgt. So ließ er sich etwa am 12. Dezember 2018 von der Polizei aus dem Landtag führen - ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Landtags. Gemeinsam mit Wolfgang Gedeon, der damals als fraktionsloser AfD-Abgeordneter im Landtag saß, hatte er sich geweigert, die Ordnungsrufe von Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) zu befolgen. Räpple war durch mehrere Zwischenrufe aufgefallen, unter anderem nannte er die Jugendorganisation der SPD "rote Terroristen". Gedeon hatte Aras in einer Rede als "Oberlehrerin" bezeichnet und in Anspielung auf ihre Herkunft gesagt, so könne sie ein "Parlament in Anatolien" führen.

Stefan Räpple (sitzend) und Wolfgang Gedeon (stehend in der Mitte) sorgten am 12. Dezember 2018 für einen historischen Eklat im Landtag. dpa Bildfunk picture alliance/Nico Pointner/dpa

Aras hatte die beiden AfD-Politiker daraufhin von der Sitzung und drei Folgesitzungen ausgeschlossen. Weil beide den Saal nicht verlassen wollten, waren sie von Polizeibeamten hinausbegleitet worden. Räpple und Gedeon legten deshalb Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof des Landes ein. Der jedoch urteilte, die Ausschlüsse seien nicht zu beanstanden.

Gedeon wegen Antisemitismus aus AfD ausgeschlossen

Wolfgang Gedeon war erst vor Kurzem vom Bundesschiedsgericht seiner Partei aus der AfD ausgeschlossen worden. Gedeon habe der Partei mit seinen "israelfeindlichen und antisemitischen Positionen über Jahre schweren Schaden zugefügt", so der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen.

Das Parteiausschlussverfahren gegen Gedeon hatte der Bundesvorstand der Partei angestoßen. In der Vergangenheit hatte schon der baden-württembergische Landesvorstand den Parteiausschluss angestrebt - das Landesschiedsgericht hatte den Antrag aber damals unter Verweis auf formale Gründe zurückgewiesen.