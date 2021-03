per Mail teilen

Innenstädte sollen attraktiver für Fußgänger und Fahrräder werden. Deshalb invertiert Baden-Württemberg erneut mehrere Millionen Euro in den Ausbau solcher Projekte. Laut Verkehrsminister Hermann (Grüne) wird die Verkehrswende nun Realität.

Innerhalb von drei Jahren wurde das Fördervolumen für den Ausbau der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur von 18 Millionen Euro auf 72 Millionen Euro vervierfacht. "Immer mehr Kommunen nutzen das Programm und sie nehmen immer größere Projekte in Angriff", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bei der Vorstellung des Förderprogrammes am Mittwoch. "Die Verkehrswende wird Realität - Kilometer für Kilometer", so Hermann.

Ausbau von Rad- und Fußgängerwegen

Und welche Bauprojekte planen die Kommunen im Land? Laut Verkehrsministerium sind unter anderem neun neue Brücken sowie drei Fahrradstationen mit Serviceangeboten in Planung. Außerdem sollen Fahrspuren oder Parkplätze in Radinfrastruktur umgewandelt werden. An der Spitze der fahrradfreundlichsten Städte liegen nach einem Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Karlsruhe, Freiburg und Konstanz. Allerdings erreichten bei der bundesweiten Untersuchung alle Städte nur weniger als ein "befriedigend". Vom Land als fahrradfreundlich ausgezeichnet wurden neben Freiburg und Karlsruhe auch Offenburg, Heidelberg, Kirchheim Teck, Tübingen, Lörrach, Mannheim, Heilbronn und der Kreis Göppingen. Für Hermann ein gutes Zeichen:

"Wir wollen Baden-Württemberg bis 2030 zum fahrradfreundlichen Spitzenland machen und den Radverkehrsanteil auf 20 Prozent bringen." Winfried Hermann (Grüne), Verkehrsminister

Auch das Land will einen Gang höher Schalten: Bis 2030 sollen mindestens 20 Radschnellwege und 100.000 neue sogenannte Bike-and-Ride-Stellplätze realisiert werden. Über 120 Millionen Euro hat das Ministerium in den letzten Jahren für den Radverkehr ausgegeben. Für Radwege an Bundesstraßen kamen vom Bund 33 Millionen Euro dazu.

Radclub fordert für Radwegeausbau ein Gesetz

Das Verkehrsministerium habe aus Sicht des Fahrrad-Clubs viele Weichen gestellt. "Aber es bleibt noch viel zu tun", sagte ADFC-Landesvorsitzende Gudrun Zühlke. Der Radwegeausbau gehe zu langsam voran.

"Radfahrende sind immer wieder mit einem lückenhaften Netz konfrontiert." Gudrun Zühlke, ADFC-Landesvorsitzende

Bei den Radwegen entlang von Bundes- und Landesstraßen liege Baden-Württemberg bundesweit weit hinten. Notwendig seien mehr Personal, schlanke Planungen und ein Rad- oder Mobilitätsgesetz, das Ziele und Maßnahmen für den Radverkehr verbindlich festsetzt. Damit der Ausbau der Radwege im Land gelingen kann, sind laut Zühlke feste Vorgaben nötig. "Die Rahmenbedingungen haben sich in die richtige Richtung verändert", meinte die ADFC-Landesvorsitzende. Hauptproblem sei aber, dass die Ziele nicht verbindlich seien. "Deswegen braucht Baden-Württemberg ein Radgesetz beziehungsweise ein Mobilitätsgesetz, das Ziele und Maßnahmen für den Radverkehr verbindlich festsetzt."

Hermann gegen Mobilitätsgesetz

Verkehrsminister Hermann zeigte zwar Verständnis für das Interesse an einem eigenen Radgesetz. Er erteilte diesem Teil der Forderung aber eine Absage. Das Land erwäge dagegen, ein Mobilitätsgesetz zu erarbeiten. "Aus meiner Sicht ist das eines der großen Gesetzgebungsprojekte in der nächsten Legislaturperiode", sagte er am Mittwoch. Es gebe noch keinen richtigen gesetzlichen Rahmen für alle Träger und Bereiche der Mobilität. Das Land habe sich zunächst konkreten Programmen und Projekten gewidmet, um nicht mehrere Jahre in der Koalition über einen gesetzlichen Rahmen streiten zu müssen, erklärte der Grünen-Politiker.