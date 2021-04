per Mail teilen

Mit der Aktion #besser.radfahren will der SWR auf gefährliche Situationen für Radfahrerinnen und Radfahrer im Straßenverkehr aufmerksam machen. Allein im Jahr 2020 wurden in Baden-Württemberg rund 2.300 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer bei Unfällen schwer verletzt. Viele Menschen haben sich schon gemeldet und Vorschläge gemacht, wie Radfahren in Baden-Württemberg sicherer werden kann.