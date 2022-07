Gratisbrezeln für Pendler kosteten das Land fast 60.000 Euro

Mit der Aktion "Pendlerbrezel" hat die Landesregierung in diesem Jahr wiederholt versucht, Pendler zum Umstieg aufs Fahrrad zu animieren. So wollte sie den Berufsverkehr klimafreundlicher gestalten. Wer morgens mit dem Rad zur Arbeit fuhr, konnte sich in 660 teilnehmenden Bäckereien eine Gratisbrezel abholen - das Rad oder der Radhelm mussten als Nachweis vorgezeigt werden. Finanziert wurde dieses Programm durch Steuergelder. Nach Angaben des Verkehrsministeriums sind teilnehmende Bäckereien mit 45 Cent pro Gratisbrezel unterstützt worden. Kosten für Personal und Werbematerialien kamen noch hinzu. Letztendlich entstand für die Kampagne so eine Gesamtsumme von 58.882,50 Euro, wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. Rund 130.850 Gratisbrezeln gingen über die Ladentheken. Die Zahl sei allerdings noch nicht endgültig.