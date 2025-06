Testen Sie Ihr Wissen: Wie sicher sind die Straßen in BW und Deutschland?

Die gegebene Antwort ist

Antwort C ist richtig: In der Bundesrepublik kam die Anschnallpflicht 1976, in der DDR 1980 - Bußgelder gab es in Westdeutschland ab 1984, wenn man ohne Sicherheitsgurt erwischt wurde. Das brachte einen signifikanten Rückgang der Verkehrstoten mit sich.