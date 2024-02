Was war die heißeste Temperatur, die jemals in Baden-Württemberg gemessen wurde?

Den Hitzerekord in Baden-Württemberg halten die Städte Freiburg (13. August 2003) und Bad Mergentheim (7. August 2015) mit 40,2 Grad. 42,6 Grad gibt der Deutsche Wetterdienst als bundesweiten Hitzerekord an. Er wurde 2019 in der niedersächsischen Gemeinde Lingen gemessen.