Studie: Viele "Querdenken"-Anhänger in BW wählten früher die Grünen

Forschende haben die Unterschiede innerhalb der "Querdenken"-Bewegung untersucht. Die Anhänger in Baden-Württemberg ticken demnach ganz anders als die in Ostdeutschland. Die Anhänger der Szene in Baden-Württemberg kommen laut Studie der Universität Basel vor allem aus zwei Milieus: Dem linksalternativen Milieu, das in der Folge der 68er-Bewegung entstand und dem antroposophischen Milieu, zu denen etwa Waldorf-Schulen zählen.