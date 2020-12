Ansammlung in Pandemiezeiten Trotz Demo-Verbot - "Querdenker" versammeln sich in Freiburg

In Weil am Rhein (Kreis Lörrach) wollte am Samstag die sogenannte Querdenker-Bewegung demonstrieren. Das hatte die Stadt verboten und das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot auch bestätigt. Einige sind in Freiburg trotzdem demonstrieren gegangen.