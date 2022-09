Gäste aus Baden-Württemberg bei der Trauerfeier für die Queen dabei

Es wird ein weltweit beachtetes Ereignis - und mittendrin wird der Adel aus Baden-Württemberg sein. Mehrere Verwandte der Queen aus dem Land nehmen an der Trauerfeier für die gestorbene Monarchin teil.

Durch ihren Ehemann Prinz Philip hatte die verstorbene britische Königin Elizabeth II. viele Verbindungen nach Deutschland, unter anderem nach Baden-Württemberg. Mehrere Verwandte der Queen aus dem Land sind nun zur Trauerfeier für die Monarchin am Montag eingeladen.

Nach eigenen Angaben stehen drei Adelige aus dem Haus Baden auf der Gästeliste: Valerie Markgräfin von Baden sowie das Erbprinzenpaar Bernhard Prinz von Baden und Stephanie Prinzessin von Baden. "Es bedeutet meiner Familie und mir sehr viel, unserer Tante und Großtante die letzte Ehre zu erweisen", teilte Prinz Bernhard mit. Er ist der Großneffe von Prinz Philip, dem Ehemann der Queen, und war auch bei dessen Begräbnis im April 2021 dabei.

Verwandschaftliche Beziehungen zu König Charles III.

Auch Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg und seine Frau Fürstin Saskia werden zur Beerdigung der Queen kommen, wie die Geschäftsleitung des Schlosses Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) mitteilte. König Charles III. ist der Großonkel von Fürst Philipp. Der Adelige aus Hohenlohe war bereits im vergangenen Jahr zur Trauerfeier von Prinz Philip gereist, dessen vier ältere Schwestern alle mit Adeligen aus Deutschland verheiratet waren.

In Anbetracht der verwandtschaftlichen Verbindungen des gestorbenen Queen-Gemahls verwundert es nicht, dass auch Adelige aus Baden-Württemberg zur Trauerfeier der Queen eingeladen sind. Eine größere Überraschung dagegen erlebte der Karosseriebauer Binz International aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis), als am Sonntag einer seiner Bestattungswagen zum Transport des Leichnams der Queen von ihrem Landsitz Schloss Balmoral nach Edinburgh genutzt wurde. Der Mercedes war von der Firma Binz zwischen 2009 und 2016 in Lorch (Ostalbkreis) zum Nobel-Leichenwagen umgebaut worden.

Beisetzung von Queen Elizabeth II. am Montag in Windsor

Die Queen war am vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Nach dem Staatsakt am Montag in der Westminster Abbey wird Queen Elizabeth II. in Windsor im Kreis ihrer Familie beigesetzt. In einem Aussegnungsgottesdienst im kleinsten Kreis ab 19:30 Uhr Ortszeitsoll die Königin in der St.-Georges-Kapelle an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Ehemanns Prinz Philip ihre letzte Ruhestätte finden.