Queen Elizabeth II. mit 96 Jahren gestorben

Die britische Königin Elizabeth II. ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Weltweit haben Menschen mit großer Trauer auf den Tod der Queen reagiert.

Der Buckingham-Palast hat am Abend mitgeteilt, dass Queen Elizabeth II. auf Schloss Balmoral in Schottland gestorben ist. Ihr Sohn Charles ist nun König. Der Gesundheitszustand der Königin hatte sich bereits in den vergangenen Monaten verschlechtert. Dennoch empfing sie noch am Dienstag den ehemaligen Premierminister Boris Johnson, um sein Rücktrittsgesuch entgegenzunehmen. Gleich darauf ernannte die Queen Liz Truss zur neuen Premierministerin des Vereinigten Königreichs.

Das SWR-Fernsehen sendete einen Rückblick auf das Leben von Queen Elizabeth II.:

Bundespräsident Steinmeier würdigt verstorbene Königin als Versöhnerin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem britischen Königshaus in einem Kondolenzschreiben sein Mitgefühl zum Tod der Queen ausgedrückt. Er würdigte die verstorbene Königin Elizabeth II. als eine prägende Kraft der vergangenen Jahrzehnte. "Sie hat Zeitgeschichte erlebt und geschrieben", so der Bundespräsident in seinem Schreiben. "Königin Elizabeth II. ist eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat." Steinmeier ging auch auf die Beziehung der Queen zur Bundesrepublik ein. Nach dem zweiten Weltkrieg habe Großbritannien Deutschland "die Hand zur Versöhnung" gereicht - "und die Hand der Versöhnung war auch die Hand der Königin". Elizabeth II. hatte den Thron des Vereinigten Königreichs 1952 bestiegen, sieben Jahre nach Ende des Krieges.

Trauerbekundung aus BW

Auch aus Baden-Württemberg kommen Stimmen zum Tod von Queen Elizabeth II.. Die Generalsekretärin der CDU in Baden-Württemberg, Isabell Huber, würdigte die Queen auf Twitter als "Symbol von Pflichtbewusstsein, Verlässlichkeit und Stabilität für Großbritannien".

Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) aus Bad Urach (Landkreis Reutlingen) äußerte sich auf Twitter und sprach allen Bürgerinnen und Bürgern Großbritanniens sein Mitgefühl aus.