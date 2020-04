Die ersten mit dem Coronavirus infizierten Flüchtlinge sind in ein Quarantäne-Zentrum in Althütte (Rems-Murr-Kreis) verlegt worden. Sie waren zuvor in Tübingen und Ellwangen untergebracht.

Zunächst wurden zwei Mütter mit ihren Kindern aus der Erstaufnahmeeinrichtung Tübingen nach Althütte gebracht, aus Ellwangen (Ostalbkreis) zwei Frauen und drei Kinder.

In der Unterkunft in einem ehemaligen Freizeitzentrum des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes in Althütte sollen bis zu 60 Geflüchtete, die positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurden, vorübergehend untergebracht werden.

Frauen und Kinder kommen nach Althütte

Schwerer erkrankte Menschen werden hauptsächlich in den Krankenhäusern im Umfeld der jeweiligen Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) behandelt, beispielsweise in Freiburg, Sigmaringen oder Ellwangen. In Althütte sollen besonders Schutzbedürftige, etwa Frauen mit Kindern und kleinere Familien, untergebracht werden. Ein Sicherheitsdienst soll kontrollieren, dass die Flüchtlinge unter Quarantäne das Gelände nicht verlassen.

Neues Quarantäneheim in Althütte nimmt erste Flüchtlinge auf In Althütte im Rems-Murr-Kreis ist heute eine Quarantäne-Unterkunft für Flüchtlinge eröffnet worden.

Quarantänezentrum soll Einrichtungen entlasten

Viele Bewohner der LEA Ellwangen sind derzeit noch in einem separaten Bereich in häuslicher Isolation. Weil die Isolation in den Einrichtungen an ihre Grenzen stoße, wurde das Quarantänezentrum geschaffen, hieß es. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit auch 40 Flüchtlinge in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim), weil sie engen Kontakt zu positiv Getesteten hatten.