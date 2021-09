Baden-Württemberg will in Schulen verstärkt auf Tests statt auf Quarantäne setzen

Um Schulen sicher offenhalten zu können, setzt Baden-Württemberg auf Tests statt auf Quarantäne. Doch die meisten anderen Länder haben sich auf eine andere Linie verständigt.

Wenige Tage vor Schulbeginn im Baden-Württemberg hat die Landesregierung die Quarantäne-Regeln bei Corona-Fällen noch einmal auf den Prüfstand gestellt. Hintergrund ist, dass das Land vor gut einer Woche deutlich lockerere Regeln beschlossen hatte, als sie der Beschluss der Gesundheitsminister der Länder vom Montag jetzt vorsieht.

Deshalb hatte sich Baden-Württemberg bei der Abstimmung der Länder als einziges Land neben Rheinland-Pfalz enthalten. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte am Dienstag, man berate nun mit dem Kultusministerium, ob man die Verordnung anpassen müsse. Auch die Kommunen wurden dem Vernehmen nach einbezogen. Die Entscheidung soll demnach voraussichtlich an diesem Mittwoch fallen.

Baden-Württemberg handhabt Quarantäne-Regeln in Schulen anders

Die Gesundheitsminister der Länder hatten am Montag mehrheitlich entschieden, dass symptomfreie Kinder, die als enge Kontaktpersonen in Quarantäne sind, diese frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test beenden können. In Baden-Württemberg soll das zum Schulstart am 13. September nach bisheriger Lage anders laufen: Statt Quarantäne sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, sich fünf Tage lang täglich mit einem Schnelltest zu testen. Für eine Klasse oder Lerngruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, gilt außerdem, dass sie für fünf Schultage nur noch im bisherigen Klassenverband oder in der bisherigen Lerngruppe unterrichtet werden dürfen.

Ausnahmen gelten für die Schülerschaft der Grundschule, der Grundstufe der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Kinder der Grundschulförderklassen und Schulkindergärten, sowie für Kinder unter 8 Jahren. Für sie gilt vor Wiederbetreten der Einrichtung nur eine einmalige Testpflicht mittels Schnelltest.

Kritik an gelockerten Quarantäne-Regeln von GEW und Philologenverband

Zuletzt hatte es Kritik an den gelockerten Corona- und Quarantäne-Regeln für Schulen gegeben. Der Philologenverband und die GEW erklärten, es sei "fahrlässig", die Sicherheitsmaßnahmen abzubauen. "Ich gehe deshalb davon aus, dass im Herbst Corona an den Schulen massiv toben wird", sagte Ralf Scholl, Vorsitzender des baden-württembergischen Verbands der Gymnasiallehrer.

Schopper weist Kritik zurück

Kultusministerin Theresia Schopper (Grüne) hat die Kritik an der neuen Corona-Schulverordnung des Landes zurückgewiesen. Corona-Vorsichtsmaßnahmen würden auch weiterhin eingehalten, weil die Kinder und Jugendlichen bei einem Corona-Fall in weiterführenden Schulen täglich getestet würden, so Schopper.