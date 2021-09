Kommentar zur Abkehr von Quarantäne-Lohnfortzahlung: "Hintertür-Politik sorgt nicht für Vertrauen"

In BW erhalten Ungeimpfte in Corona-Quarantäne keine Entschädigung mehr für ihren Arbeitsausfall. "Ein zu starkes Druckmittel", kommentiert SWR-Redakteurin Sabrina Fritz.

Wäre ich Unternehmerin in Baden-Württemberg, wäre ich gerade richtig sauer auf die Landesregierung. Sie prescht vor in Sachen Lohnfortzahlung und lässt mir die offenen Fragen auf dem Schreibtisch liegen. Zum Beispiel darf ich offiziell nicht fragen, wer aus meinem Team geimpft ist und wer nicht. Das muss ich aber wissen, um zu entscheiden: Lohnfortzahlung ja oder nein? Für mich ist das eine Impfabfrage durch die Hintertür.

Sabrina Fritz, SWR Redaktion Wirtschaft SWR

Zweites Beispiel: Fünf Tage Quarantäne und in dieser Zeit nichts verdienen - das können sich viele nicht leisten, dann doch lieber Impfen! Es ist also eine Impfpflicht durch die Hintertür. Diese Hintertür-Politik sorgt aber nicht für Vertrauen. Man spürt die Absicht und ist verstimmt. Baden-Württemberg konnte nicht mal die Beratungen in Berlin zu diesem Thema nächste Woche abwarten. Hamburg und Berlin haben schon abgewinkt: Wir machen da nicht mit.

Auch eine Übergangsfrist hätte ich in diesem Fall begrüßt. Zum Beispiel: Wer sich in den nächsten zwei Monaten nicht impfen lässt, bekommt danach keine Lohnfortzahlung mehr, wenn er oder sie in Quarantäne muss.

77 Millionen für Lohnfortzahlungen

Der Streber Baden-Württemberg bekommt in diesem Fall von mir ein Unbefriedigend. Worum geht es dem Land eigentlich? Um's Geld oder die Gesundheit? 77 Millionen Euro wurden bislang an Lohnfortzahlungen geleistet, weil Menschen in Corona-Quarantäne waren. Das ist viel Geld. Das wird aber nun viel weniger, weil viel weniger Menschen in Quarantäne müssen. Mir als Unternehmerin bleibt noch die Möglichkeit, den Lohn trotzdem weiter zu zahlen, auch wenn jemand in Quarantäne muss. Das ist mir vielleicht lieber, als dass die Betroffenen nichts sagen, ins Büro kommen und andere anstecken.

Es bleibt das Ziel, die Impfquote zu erhöhen - mit Aufklärung und Anreizen. Eine Gehaltskürzung ist für mich ein zu starkes Druckmittel.