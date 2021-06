Auf der Quantentechnologie ruhen große Hoffnungen. Neue Anwendungsfälle soll der Quantencomputer finden, der heute in Ehningen eingeweiht wird - unter den Augen der Kanzlerin.

In Ehningen wird heute der erste kommerzielle Quantencomputer Europas eingeweiht. Kanzlerin Angela Merkel wohnt dem Festakt virtuell bei. Das Projekt geht auf ein Gespräch zwischen Merkel und IBM-Chefin Ginni Rometty am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos zurück: Ob IBM nicht so einen Quantencomputer nach Deutschland bringen könne, fragte die Kanzlerin. Im Herbst 2019 gab IBM die Zusage. Jetzt ist der Quantencomputer in Baden-Württemberg angekommen.

Suche nach Anwendungsfällen der Quantentechnologie

Quantencomputer sind so neu, dass Einsatzmöglichkeiten erst noch entwickelt werden müssen. Mit dieser Aufgabe ist die Fraunhofer-Gesellschaft beauftragt. Ihre Entwickler sollen Anwendungsfälle erarbeiten, und damit die Rechenleistung der Quantencomputer in Unternehmen und Industrie bringen. Bis es soweit ist, rechnen Experten mit fünf bis zehn Jahren Wartezeit.

Quantencomputer übersteigen die Leistung herkömmlicher Computer in Umfang und Geschwindigkeit um ein Vielfaches: Logistik, Medizintechnik, Materialforschung werden damit bisher unlösbare Probleme berechnen können, beispielsweise die Energiedichte von Brennstoffzellen oder Wirkungsmechanismen bei Medikamenten. Die Wissenschaftler im Forschungsverbund der Fraunhofer-Gesellschaft haben dafür drei Jahre exklusiven Zugang zu dem IBM-Computer in Ehningen.

Ziel: Aufholjagd der angewandten Forschung

Nebenbei soll der Computer dazu beitragen, eine bedeutende Lücke in der deutschen Forschungslandschaft zu verkleinern. Denn auf der Quantenmechanik ruhen große Erwartungen: Einige prognostizieren, dass von der Technik die nächste große industrielle Revolution ausgeht - nach der Digitalisierung. Deutschland hat in dem Bereich in der Grundlagenforschung einen guten Ruf, aber in der Anwendung hapert es.

Die Bundesregierung fördert das Projekt und will damit den Rückstand beim Quantencomputing im Vergleich mit China und den USA aufholen. Quantencomputer rechnen nicht mit Nullen und Einsen, den Bits, sondern zusätzlich mit allen Möglichkeiten dazwischen, den Qubits. Darin steckt ihr unvorstellbar großes, aber auch komplexes Potenzial.