Am Freitag wollen Mitglieder des Putin-nahen Motorradclubs "Nachtwölfe" Kränze niederlegen - zum Tag des Sieges über die Nazis. Nach SWR-Recherchen liegt ein Schwerpunkt des Clubs in BW.

Auf den ersten Blick sieht es nur nach Traditionspflege aus: In jedem Frühjahr brechen in Russland Mitglieder des Motorrad-Clubs "Nachtwölfe" auf. An Ehrendenkmalen in ganz Osteuropa huldigen sie in Motorrad-Kluft und mit Kranz- und Blumenniederlegungen gefallenen russischen Soldaten aus dem zweiten Weltkrieg. Ziel ist das sowjetische Ehrenmal in Berlin an diesem Freitag. Russland feiert den 9. Mai als "Tag des Sieges" über Nazi-Deutschland.

"Nachtwölfe": Russischer Motorradclub mit Stützpunkt in Baden-Württemberg

SWR-Recherchen anhand zahlreicher Bildbelege zeigen: An diesen "Siegesfahrten" nahmen in den vergangenen Jahren immer wieder auch Mitglieder aus dem Raum Bad Mergentheim teil. Hier hat sich offenbar einer von zwei Schwerpunkten des 2023 gegründeten deutschen Ablegers des russischen Motorradclubs gebildet. So ist auf der clubeigenen Facebook-Seite in einem Post vom Oktober 2024 von den russischen "Nachtwölfen" in "Hannover und Bad Mergentheim" die Rede. Bereits 2023 hatte die "Neue Westfälische” von zwei deutschen Untergruppen Nord und Süd berichtet.

Pro-russische Propaganda und Verbindungen zu Putin

Die Gründung des deutschen Ablegers vor zwei Jahren hat seinen Grund: Die EU hat die russische Mutterorganisation im Juli 2022 auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Der Club unterstütze die Annexion der Krim und den Krieg gegen die Ukraine im Jahr 2022 durch anti-ukrainische und prorussische Propaganda. Auch kämpften Mitglieder an der Seite prorussischer Milizen in der Ukraine. Es gebe zudem enge Verbindungen zu Russlands Präsident Putin. Auch ranghohe Mitglieder der "Nachtwölfe", wie etwa deren Präsident Alexander Zaldostanov, landeten auf der EU-Sanktionsliste.

Um die "Siegesfahrten" auch in Deutschland weiter zu ermöglichen, bedarf es nun offenbar fester Strukturen in Deutschland. Und hier spielen Mitglieder aus der Gegend um Bad Mergentheim mutmaßlich eine wichtige Rolle. Bereits zweimal haben sie Feste organisiert: in Edelfing und im vergangenen Jahr in Bad Mergentheim - unter großem Polizeiaufgebot, wie die Wochenzeitung "Kontext" berichtete. Für den Juni ist eine Party in Niederstetten geplant.

Enge Kontakte nach Russland

Wie eng einzelne Mitglieder aus Bad Mergentheim in die Strukturen der russischen "Nachtwölfe" eingebunden sind, legen SWR-Recherchen anhand von Social Media-Profilen nah. Mehrere Fotos aus den vergangenen Jahren zeigen Mitglieder mit dem russischen Clubpräsidenten Zaldostanov.

Eines der Mitglieder postete 2017 ein Bild, das ihn auf der von Russland annektierten Krim zeigt - abgelichtet neben dem russischen Präsidenten Putin. Auf einem weiteren Foto im gleichen Jahr ist er bei einer Veranstaltung in Donezk, im russisch besetzten Teil des Donbass zu sehen - zusammen mit dem dortigen "Nachtwölfe"-Chef. Eine SWR-Anfrage dazu ließ der Mann aus Bad Mergentheim unbeantwortet.

Verfassungsschutz hat "Nachtwölfe" im Blick

Auch anhand von Äußerungen auf Social Media ist eine prorussische Haltung einzelner Mitglieder zu erkennen. So wird etwa ausschließlich die ukrainische Regierung für die Kriegshandlungen im Donbas verantwortlich gemacht. Der baden-württembergische Verfassungsschutz hat die "Nachtwölfe" im Blick, hält sich auf SWR-Anfrage allerdings bedeckt. Allgemein hätten die "Nachtwölfe" eine "russisch-nationalistische Weltsicht", die sich an der "politischen Linie des Kreml" orientiere. Dem deutschen Chapter seien "Mitglieder, respektive Unterstützer, aus Baden-Württemberg zuzurechnen".