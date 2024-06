Es ist wieder Public-Viewing-Zeit! EM-Spielort Stuttgart lockt mit Fanzonen. Andere BW-Großstädte verzichten auf eigene Public Viewings. Viele Möglichkeiten zum gemeinsamen Fußballschauen gibt's trotzdem.

Für die Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr gibt es vergleichsweise wenige Public Viewings in Baden-Württemberg - viele Großstädte wie Mannheim, Freiburg oder Ulm verzichten auf eigene Veranstaltungen. Eine Ausnahme: Stuttgart. Die Landeshauptstadt ist eine der zehn deutschen Gastgeber-Städte der EM. Fünf der insgesamt 51 Spiele des Turniers werden dort ausgetragen. Den Organisatoren zufolge ist der Public-Viewing-Standort "mitten in der Stadt" sogar deutschlandweit einzigartig. Außerdem gibt es auch kleinere Städte, wo das Mitfiebern auf dem Marktplatz möglich ist - oder private Veranstalter, die ein gemeinsames Fußballschauen ermöglichen. Hier eine Übersicht:

Eine Auswahl von Public-Viewing-Angeboten in Baden-Württemberg. SWR

Während der Fußball-EM soll es in Stuttgart vier Fan-Zonen geben: auf dem Schlossplatz, am Marktplatz, auf dem Karlsplatz und am Schillerplatz. Zentral auf dem Schlossplatz werden auf zwei großen Leinwänden fast alle Spiele im Public Viewing übertragen, heißt es vom Veranstalter in.Stuttgart. Es gibt Platz für 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Leinwand ist 174 Quadratmeter groß. "Das ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand", sagte Marcus Christen von der stadteigenen Stuttgarter Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart dem SWR. Pro Spiel sollen bis zu 30.000 Fans die Spiele der Fußball-EM erleben dürfen, zwei Millionen Gäste könnten es die ganze Turnierzeit über werden. Das erste Public Viewing findet am Freitagabend mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland statt.

In Stuttgart gibt es vier Fan-Zonen während der Fußball-EM, eine davon ist auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Hier sind für das Public Viewing zwei Leinwände mit 144 und 63 Quadratmetern Größe aufgebaut. in.Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Auf dem Stuttgarter Karlsplatz gibt es in einer Chill-Out-Area die Möglichkeit, etwas vom EM-Trubel herunterzukommen. Außerdem gibt es in dieser Fan-Zone eine Kulturbühne und ein Beach Soccer Feld. in.stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Die Fan Zone auf dem Stuttgarter Marktplatz steht ganz im Zeichen von E-Sport und Freizeitsport: Hier soll es Tischkicker, Spielkonsolen für E-Sports und einen Soccer Court geben. in.stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Die vierte Fan-Zone wird auf dem Schillerplatz errichtet und ist die kulinarische unter den Fan-Zonen. Hier wird es alles Mögliche zu essen geben, vor allem schwäbische Spezialitäten. in.stuttgart Bild in Detailansicht öffnen

Einer aktuellen Studie der Universität Hohenheim in Stuttgart zufolge will die Mehrheit der befragten Menschen in Deutschland die Spiele der Europameisterschaft im eigenen Zuhause verfolgen. Für die laut der Universität repräsentative Studie wurden tausend Personen befragt. Knapp ein Drittel der Befragten will die Spiele beim öffentlichen Public Viewing verfolgen. 20 Prozent der befragten Personen verzichten demnach aufgrund von Terrorangst darauf, 34 Prozent geben wollen wegen "zu vieler Menschen" nicht zum Public Viewing. Stattdessen wollen viele Fans gemeinsam mit Freunden und Bekannten ein privates "Rudelgucken" organisieren oder Bars und Kneipen besuchen.

In Ludwigsburg werden alle EM-Spiele in mehreren Gaststätten übertragen - darunter im Ludwigsburger Brauhaus auf vier Großbildschirmen. Platz haben dort im Innenraum circa 150, im Außenbereich rund 230 Menschen. Auch im Sportcafé Markthalle werden alle Spiele übertragen - die Kapazität reicht für rund 300 Personen. Auf der Großbildleinwand gibt es die Spiele zudem im Außenbereich des Badgarten Ludwigsburg zu sehen.

Alle Deutschland-Spiele bei der Fußball-EM gibt es im Food Court Heilbronn zu sehen. Alle Spiele werden im Biergarten am Trappensee gezeigt. Zudem haben mehrere Gaststätten in Heilbronn Public Viewing für "alle wichtigen Spiele" angekündigt: Lehners, Backstüble, Harmans, Wartberg Restaurant, Carles Biergarten und der Jägerhaus Biergarten. Ein großes Public Viewing soll es zudem auf dem Heilbronner Volksfest geben - allerdings erst ab dem Viertelfinale, da das Volksfest am 5. Juli startet.

In Öhringen (Kreis Heilbronn) werden alle Spiele der Fußball-EM beim Public Viewing in der "Stadt-Oase" auf dem Parkdeck des Ö-Center übertragen. Alternativ sind alle EM-Spiele auch im Café de Paris und im Pub Key West zu sehen.

In Mannheim organisiert die Stadt kein eigenes Public-Viewing-Event, allerdings zeigen diverse Kneipen, zum Beispiel der Biergarten Lindbergh am Flughafen oder das Café Vienna in den Quadraten die Spiele.

In Heidelberg zeigt das Studierendenwerk alle 51 EM-Spiele im Marstallcafé im Marstallhof in der Altstadt. Dort finden rund 200 Studierende und Gäste Platz. "Wir beschränken uns nicht auf die Spiele mit deutscher Beteiligung, weil wir viele internationale Studierende haben, die bei ihren Mannschaften mitfiebern möchten", so Timo Walther, der Pressesprecher des Studierendenwerks. Anders als zuletzt 2016 und 2018 wird es auch diesmal keine große Leinwand im Innenhof des Marstalls geben. Das Studierendenwerk behalte sich aber vor, das Angebot auszuweiten - je nach Bedarf, wie Walther sagt. "Wir sind flexibel."

Der Karlstorbahnhof in der Südstadt überträgt in seinem Foyer alle Spiele mit deutscher Beteiligung und alle, die während der Öffnungszeiten (Freitag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr, Montag 12 bis 15 Uhr) stattfinden. Platz haben bis zu 100 Menschen. "Wenn das Wetter schön wird, zeigen wir die Spiele draußen", kündigt Pressesprecher Tobias Breier an. Die Spiele laufen auch parallel zu Konzerten und anderen Kulturveranstaltungen.

Die halle02 im Zollhofgarten in der Bahnstadt zeigt das Auftaktspiel der Deutschen gegen die Schotten am 14. Juni sowie das dritte Gruppenspiel gegen die Schweiz am 23. Juni. Ab dem Viertelfinale werden dann alle Spiele übertragen, außer wenn in der Halle bereits andere Veranstaltungen wie Konzerte stattfinden. Die Vorrundenspiele der Deutschen werden im Außenbereich auf zwei 86-Zoll-Bildschirmen gezeigt. Dort ist Platz für rund 300 Fans. Die Finalspiele überträgt die halle02 auf einer großen Leinwand im Saal: Hier haben mehr als 1.000 Menschen Platz. Der Eintritt ist frei.

Alle deutschen Spiele gibt es beim Emmertsgrunder Kultursommer am Platz vor dem Bürgerhaus, Forum 1, zu sehen. Auch in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) werden alle Deutschland-Spiele im Schlosshof gezeigt.

Cekdar Akin und sein Team vom "Brunnencafé" am Alten Rathaus in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) verfügen bereits über Public-Viewing-Erfahrung. Diesmal soll es aber noch besser werden: Akin verspricht "eine tolle Bildqualität", für die ein 85-Zoll-QLED-Fernseher im Außenbereich sorgen soll. 85 Zoll entsprechen einer Bilddiagonalen von 2,16 Meter. Im Bistro selbst gibt es zudem noch einen 65-Zoll-Fernseher, sodass auch Parallelspiele gezeigt werden können. Im "Brunnencafé" werden an den Öffnungstagen alle EM-Spiele gezeigt, wobei die Öffnungszeiten für die Abendspiele verlängert werden. Dazu gibt es laut Akin bewährte Gerichte und Snacks, kühle Getränke und Bier vom Fass.

Im Buchener Stadtteil Hainstadt bietet die Firma Blackout zur EM wieder ein Public Viewing auf ihrem Firmengelände an. Übertragen werden dort alle Spiele mit deutscher Beteiligung, und zwar auf einer großen XL-LED-Leinwand. Einlass ist immer eine Stunde vor Anpfiff des Spiels. Neben kühlen Getränken werden Grillspezialitäten und Cocktails von "Barhamas" angeboten. Der Eintritt zum "Blackout-EM-Dorf" ist frei.

In Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) bieten die Vereine "Eintracht 93" und "TV 1848" Public Viewing am Sportzentrum Walldürn-Süd an. Zunächst sind die drei Vorrundenbegegnungen der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland am Freitag, 14. Juni um 21 Uhr, gegen Ungarn am Mittwoch, 19. Juni, um 18 Uhr und gegen die Schweiz am Sonntag, 23. Juni, um 21 Uhr geplant. Im Falle des Weiterkommens der Fußballnationalmannschaft werden die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung ebenfalls gezeigt.

Wer in Malsch (Kreis Karlsruhe) das Fußball-Vergnügen nicht verpassen will, wird im Sportpark fündig. Dort werden die Spiele auf einer Großbild-Leinwand gezeigt. Der Eintritt kostet zehn Euro, wobei zwei Verzehrmarken inbegriffen sind. Der Erlös der Veranstaltung soll an das Hospiz Kafarnaum gehen.

In Karlsruhe werden alle Spiele des deutschen Teams im Filmpalast am ZKM zu sehen sein - das Angebot ist gratis. Tickets für die Vorstellung werden am jeweiligen Spieltag an der Kinokasse ausgegeben. Die Übertragung im Kinosaal beginnt eine halbe Stunde vor dem Anpfiff.

Zudem werden die EM-Spiele in zahlreichen Kneipen und Sportsbars in Karlsruhe übertragen: Darunter die Bierakademie, die Zwiebel, das La Cage, die Fun Sportsbar XL oder die 48 American Sportsbar & Diner. Das Mauritius am Schlossplatz zeigt alle Spiele der Fußball-EM auf einer großen Leinwand im Freien.

Karlsruhe: Fußball mit Gott

Auch die evangelische Kirche ist in Karlsruhe im Fußball-Fieber: Alle Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft werden im Gemeindehaus Neureut-Nord gezeigt. Jeweils eine Stunde vor dem Anpfiff gibt es einen ökumenischen Fußballgottesdienst.

In Pforzheim hat das Public Viewing Tradition: Im Biergarten im Enzauenpark können Fans die Spiele der deutschen Elf auf bis zu 60 Quadratmetern Leinwandfläche live verfolgen. Bis zu 2.000 von ihnen haben im Biergarten von Frank Daudert Platz, der die Spiele schon seit Ende der 1990er-Jahre überträgt.

In Offenburg (Ortenaukreis) werden alle EM-Spiele auf dem Marktplatz gezeigt. Bis zu 4.000 Fans werden dort bei den Deutschland-Spielen erwartet. Bei den deutschen Partien beträgt der Eintrittspreis drei Euro. Auch im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) werden alle Partien gezeigt. Bis zu 1.700 Zuschauer können hier dabei sein.

In Freiburg gibt es keine große Public Viewing Veranstaltung. Der Hype habe extrem nachgelassen, äußerten einige Anbieter gegenüber dem SWR. Es lohne sich nicht mehr. Die Pandemie und auch die Winter-WM in Katar hätten das Ganze vollends aussterben lassen. Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) bedauert, dass es in Freiburg kein Großereignis gibt. Vielleicht sei aber noch spontan etwas machbar, wenn die deutsche Elf gut abschneide, so Horn gegenüber dem SWR.

Auch in Emmendingen auf dem Schlossplatz wird es nichts geben. Dort sei es wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen, hieß es. Auch in Lahr (Ortenaukreis), Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und Lörrach soll es kein Public Viewing geben. Nur in Biergärten, Kneipen und Vereinsheimen kann zusammen mitgefiebert werden.

In Freudenstadt organisiert die Stadt ein kostenloses Public Viewing auf dem Oberen Marktplatz. In der Vorrunde laufen die Spiele von Deutschland und Dänemark, in der Hauptrunde dann alle Spiele. Dänemark nimmt in Freudenstadt eine Sonderrolle ein, weil die dänische Nationalmannschaft dort ihr Quartier aufgeschlagen hat. Hier ein Überblick über Public-Viewing-Highlights vom Schwarzwald bis zur Alb.

In Waldshut-Tiengen bietet die "SÜDKURIER-Arena" auf dem Hof eines Autohauses Platz für bis zu 1.500 Fans beim Public Viewing. Dort werden alle EM-Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Den Einlass regelt eine Sicherheitsfirma, der Eintritt kostet einen Euro pro Person. Der gesamte Erlös soll dem Projekt "Zeitungswald" zugutekommen. Ziel des Projekts ist eine nachhaltige Aufforstung zum Erhalt der Wälder in der Region. Die Bewirtung übernehmen lokale Vereine wie der FC Erzingen und der VfB Waldshut sowie ein Gastronom aus St. Blasien. Eigene Verpflegung ist in der Regel nicht gestattet.

In Bad Säckingen am Hochrhein (Kreis Waldshut) werden im Schlosspark die Deutschland-Spiele gezeigt. Bis zu 2.000 Menschen können hier dabei sein. In Heitersheim im Markgräflerland (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) werden am Sportplatz die deutschen Spiele übertragen. Und in Bahlingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) verbindet man in den Weinbergen die EM mit gutem Essen und Weinen sowie toller Aussicht.

In Mühlhofen (Bodenseekreis) können Fans die Deutschland-Spiele in einer alten Fabrik, zwischen Mauern aus dem 19. Jahrhundert, mitverfolgen. Bei Sonnenschein soll es zudem die Möglichkeit geben, die deutschen Spiele draußen in der Strandbar anzuschauen. "Wir müssen da spontan reagieren", so Matthias Becht, der Leiter der Veranstaltung. Zumindest gebe es die beiden Optionen, die bei großem Andrang auch gleichzeitig umgesetzt werden könnten. Bis zu 200 Fans könnten dann drinnen und draußen das Public Viewing genießen. Für Getränke sei gesorgt, nur das Essens-Angebot sei wetterabhängig. Bei gutem Wetter gebe es Gegrilltes, bei Regen werde man sich von der Gastronomie von nebenan etwas bringen lassen. Die Alte Fabrik hat Erfahrung: Bereits bei vergangenen Fußball-Großevents konnten sich Fans hier treffen.

Auch auf Schweizer Boden in Grenznähe können sich Fußballfans auf ein Public Viewing freuen - ebenfalls mit Blick auf den Bodensee. In Arbon auf der Schlosswiese sollen bis zu 2.500 Besucherinnen und Besucher alle Spiele verfolgen können. "Das Public Viewing Arbon findet seit 16 Jahren anlässlich jeder Fußball-EM oder -WM statt. Vorausgesetzt, die Schweiz qualifiziert sich für die Endrunde", teilt der Organisator, Urs Brülisauer, mit. Auch für Essen und Trinken wird gesorgt sein. Für die Fußballfans wird es traditionell unter anderem Würstchen, Pommes und Bier geben. Ebenso auf Schweizer Seite, direkt bei Konstanz, werden in der Bodenseearena in Kreuzlingen alle Spiele gezeigt.

In Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) wird der Marktplatz laut Stadt "in eine Fußballarena verwandelt". Die ersten beiden Deutschland-Spiele werden auf dem Marktplatz gezeigt, das dritte Spiel am Stadtsee. Vor dem Schloss Laupheim (Kreis Biberach) wird das Eröffnungsspiel übertragen. Markdorf im Bodenseekreis zeigt das Eröffnungsspiel auf dem Marktplatz. Im "Lammgarten" in Friedrichshafen und in Überlingen (beide Bodenseekreis) am Landungsplatz sowie im Strandbad Ost ist Public Viewing mit Blick auf dem Bodensee garantiert.

Eine wetterunabhängige Alternative zum Draußen-Schauen bietet zum Beispiel das Kino-Center Heidenheim. Es zeigt zunächst die Vorrundenspiele von Deutschland, bei freiem Eintritt. Das Angebot gilt auch im Kino Regina in Ellwangen und im Kinopark Aalen. Weitere Public Viewings auf der Ostalb und in Ulm.