Die Prüfungen im Staatsexamen sind für Jurastudierende meist der absolute Horror. Jetzt musste in Baden-Württemberg eine Strafrechtsprüfung wiederholt werden. Und es traten erneut diverse Pannen auf.

Eigentlich sollte die Staatsexamensprüfung im Strafrecht vergangenen Montag pünktlich um 8:30 Uhr beginnen. Doch als Heidelberger Studenten vor der Steinbachhalle auftauchten, mussten sie gleich wieder umdrehen. Die Prüfungsräume wurden verwechselt, die Prüflinge wurden zu einem anderen Raum geschickt. Für die Studierenden bedeutete dies, dass sie sich, mit dicken Gesetzbüchern bepackt, auf einen 20-minütigen Fußweg begeben mussten. "Es war Nieselregen, wir waren schwer beladen. Da wir keine offiziellen Infos hatten, haben wir uns mit großer Unsicherheit auf den Weg zu der anderen Halle gemacht", berichtet eine betroffene Heidelberger Studentin.

Die Prüfung begann schließlich mit einer 40-minütigen Verspätung. Um die Aufregung im Vorfeld abzumildern, durften die Studierenden 15 Minuten länger schreiben. Auswirkungen auf die Bewertung dürfte dieser Vorfall nicht haben. Laut Angaben des Prüfungsamts gebe es keine Bedenken, die Klausur zu werten.

Pannen war bereits vorausgegangen

Das Ärgerliche an der Panne ist: Die Klausur war bereits eine Wiederholungsklausur, um vergangene Fehler auszugleichen. Bei der ersten Klausur im Strafrecht wurden am Prüfungsort in Konstanz die Aufgaben vertauscht. Die Aufsichtspersonen teilten einen Sachverhalt aus, der erst für die Prüfung drei Tage später vorgesehen war. Der Fehler wurde bemerkt, die Klausurtexte verdeckt wieder eingesammelt. Durch einen anonymen Hinweis erfuhr das Prüfungsamt erst einige Tage nach Abschluss der Prüfungen, dass ein Studierender den falsch ausgeteilten Klausurtext verspätet zurückgegeben hatte. Dieser könnte den Inhalt der Prüfung gesehen und weiterverbreitet haben, so die Befürchtungen des Prüfungsamts. Hätte ein Teil der Studierenden die Aufgabenstellung schon vorher gekannt, wäre die Bewertung der Klausur verzerrt. Daher ordnete das Prüfungsamt eine Nachholklausur an, sieben Wochen nach dem ursprünglichen Termin.

Studierende wehrten sich vor dem Gericht in Stuttgart

Gegen die Anordnung einer Wiederholungsklausur hatten sich die Betroffenen zunächst gewehrt. Sie demonstrierten vor dem Prüfungsamt in Stuttgart. Zwei Studierende stellten sogar Anträge im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart, um den Nachholtermin zu verhindern. Zuvor hatten sie online Geld gesammelt, um die Gerichts- und Anwaltskosten finanzieren zu können. Das Gericht wies zwar die Anträge zurück. Es sah ebenfalls die Gefahr, dass Studierenden Teile der Aufgabenstellung bekannt gewesen seien und diese dadurch einen Vorteil gegenüber anderen hatten. Dennoch waren die Mühen der Studierenden zumindest menschlich gesehen nicht umsonst: "Seit der Nachklausur haben wir das Gefühl, wir sind hier plötzlich alle zusammengeschweißt, alle Examenskandidaten in Baden-Württemberg", sagt die betroffene Prüfungsteilnehmerin.